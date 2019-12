Regalul „Zilele Economiei Băcăuane”, organizat în perioada 9-13 decembrie de Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Bacău, a cuprins și ediția a 26-a a Topului firmelor. Galele laureaților din acest an au avut loc la Onești și în Bacău. La ediția din acest an, din cele 10.864 de firme băcăuane cu activitate în anul 2018 au fost eligibile 5.416 de firme. În clasamente au intrat însă 1.879 de firme. Astăzi publicăm partea a doua a clasamentului, cu ocupantele primelor locuri pe domenii de activitate.

Prestatori de servicii

Fructex Bacău, SIF Sistem Onești, Cybernet Bacău, MEG-RO Electronics Bacău, G Soft Team Bacău, TV Net Com Moinești, Teleconstrucția Moldova, Audit IT&C Bacău, ISS Consult Bacău, POS-Point of Sale Bacău, JM Appeal Bacău, Velvet Com Bacău, Texer Service Company Bacău.

Servicii medicale

Sanrotex Trading Bacău, Phylaxia Pharmarom Bacău, ND Pharma Bacău, Majefarm Bacău, Asclepios Bacău, Geonet Bacău, Zoo-Center Vet Bacău, Labrom Hemeiuș, Clinic Group Bacău, Clinica Palade Bacău, Polimed Podu Turcului, New Central Med Bacău, Cabinet Medical Bană Bacău, Euro-Ofta Bacău, Clinica Medical Service Bacău, Stomdas Clinic Bacău, Smile Dent Bacău, Vanora Bacău, Eurooptik Bacău, Medicaltest Bacău.

Transport și depozitare

Toga Serv Bacău, Global Net Bacău, Dedeman Automobile Bacău, Lun Lor Bacău, Transmoldova Onești, Transport Public Bacău, Bîrnat Trans Balcani, Stadtler Trans Bacău, Cat-Ion Bacău, Spedition UMB Podu Turcului, BO-AMA Impex Bacău, Pascu-Trans Onești, R.E.A. Spedition Bacău, Aeroportul Internațional Bacău, MV Alternativ Internațional Bacău, Foltap Bacău, Vinorex Bacău.

Turism și alimentație publică

Motel Travel Europa Itești, Hotel Perla Moldovei Slănic Moldova, Agroindustriala Bacău, Miatur Hemeiuș, Brebocom Ardeoani, Montanrom Impex Buhuși, Pas în Doi Bacău, Cornel&Vlad Bacău, Cezalex Trade Onești, Nevco Invest Bacău, FSG Food Group Bacău, Sport Residence Bacău, General Catering Bacău, Geniz Impex Onești, La-Baza Bacău, Seven Travel Bacău, Inter-Tour Bacău, Rinaldicom Bacău.

Servicii diverse

Green Agro Services Filipești, Romsystems Bacău, Electro-Service Bacău, IT Print Serv Bacău, Deșteptarea Bacău, Grafit Invest Bacău, Magic Print Onești, Live Craft Onești, Internațional Olisat Bacău, Deyvid Com Pâncești, Carbon Energy Cașin, Sir Immobiliare Bacău, Ilba Grup Bacău, Upscale Development Bacău, Edil Imobiliare Bacău, Legal Adviser Bacău, Intercon Bacău, Ely-Contab Bacău, Visual Print Bacău, Dedeman Transport Bacău, Compania de Servicii și Marketing Wit Bacău, Reber Management&Services Răcușana, Instal Point Măgura, Biogen Vet Hemeiuș, Fast Technical Assistance Bacău, Maxideal Group Bacău, Radio Management Bacău, Regina Roz Gârleni, CM Trust Arhidesign Bacău, Design Shoes Colection Comănești, Static Plan Bacău, Techcube Services Bacău, DV Aviation Bacău, Romprest Oil Bacău, Comboteh Bacău, NVM Rent Trans Onești, Duo Automotive Internațional Bacău, Societatea Cooperativă Meșteșugărească Del Marco OC1 Bacău, Little Castle Bacău, Rad-Trans Bacău, Adicio Pro Bacău, Professional Active Interim Onești, Airpro Consult Bacău, Euro-Mar Bacău, Microenerg Bacău, Prodbac Security Bacău, Azia Security Systems Bacău, Cristal Bacău, Disitrade Bacău, Pike’S Events Class Dărmănești, Multi Prosolutions Bacău, Kill Pest Bacău, Pit Abaza Negulești, Invest Milenium Bacău, Celly Giard Bacău, WSocietatea de Servicii Publice Municipale Bacău, Infinity Info Center Bacău, Flando Bacău, New PS Services Gioseni, Eurocall Inc Bacău, Bites Credit Management Bacău, Virgilio World Events Bacău, Njoy Management Bacău, Filmir-Prod Bacău, Grădinița Căsuța Verde Moinești, Alexral Consult Bacău, Muv Bacău, Mihoc Onești, In Action Team Bacău, Music Awards Bacău, Rafaelo Art Bacău, RO Arhivare Nicolae Bălcescu, Semar games Onești, Plaicomixt Bacău, Movi Mirandi Bacău, Sport Siland Helemeiuș, Events-Design for You Sascut, Erma-Bijou Bacău, Unguru Onești, Exim Trade Bacău, Axx-Rom Nicolae Bălcescu, Esthetique Beauty Center Bacău, Floarea de Colț Bacău, Societatea Cooperativă Meșteșugărească Muncă și Artă Bacău, Tonora Bacău, RMD 91 Serv Comănești.

Trofeele CCI Bacău 2019

Din acest an, firmele care au primit până acum Meritul Agricol, Meritul comercial sau Meritul industrial primesc și Trofeul CCI Bacău. Primele trofee au fost oferite, astfel, societăților Dedeman Bacău, Aerostar Bacău, Agricola Internațional Bacău, Chimcomplex Borzești și Salina Târgu Ocna.

Petru Done