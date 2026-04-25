Activități ale polițiștilor pentru creșterea siguranței elevilor din Târgu Ocna

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău și cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, au desfășurat o serie de activități în unitățile de învățământ din stațiune, în cadrul planului de măsuri derulat la nivel național pentru creșterea siguranței în mediul școlar.

Acțiunile au vizat atât combaterea absenteismului școlar și a consumului de produse din tutun, cât și informarea elevilor cu privire la răspunderea penală, prevenirea violenței și riscurile asociate consumului de substanțe interzise.

De asemenea, polițiștii au desfășurat activități de educație rutieră, elevii fiind informați despre regulile de circulație și despre importanța adoptării unui comportament responsabil în trafic.

Potrivit reprezentanților IPJ Bacău, în acest context au fost organizate aproximativ 20 de activități în timpul orelor de curs, la care au participat peste 250 de elevi, aceștia implicându-se activ în discuții și primind informații utile pentru adoptarea unor decizii responsabile.