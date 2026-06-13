Primarul Bacăului: Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor doar pentru Thermoenergy, nu și pentru Transport Public

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că memorandum-ul aprobat de Guvern în ședința de joi vizează exclusiv societatea Thermoenergy Bacău și nu compania Transport Public Bacău, contrar unor informații apărute în spațiul public.

Edilul a precizat că blocarea angajărilor decisă la nivel guvernamental a afectat inclusiv societățile aflate în subordinea autorităților locale, iar una dintre problemele cu care se confruntă administrația locală este lipsa personalului necesar pentru operarea viitoarelor autobuze și microbuze electrice.

„Ne apropiem de punerea în circulație a autobuzelor și microbuzelor electrice, dar avem nevoie de aproximativ 80 de șoferi pentru a le opera”, a afirmat primarul.

Potrivit acestuia, la sfârșitul lunii mai, Primăria Bacău a solicitat Guvernului deblocarea angajărilor pentru compania Transport Public Bacău, societate aflată în proprietatea municipalității. Demersul a fost urmat de mai multe solicitări de clarificări din partea autorităților centrale, la care administrația locală a transmis răspunsuri, cea mai recentă comunicare având loc miercuri.

„Contrar afirmațiilor făcute astăzi în spațiul public, memorandum-ul aprobat azi de Guvern vizează doar Thermoenergy Bacău, nu și Transport Public Bacău. Acesta este adevărul factual și verificabil”, a declarat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Primarul și-a exprimat regretul față de ceea ce a numit prezentarea unor informații inexacte de către un parlamentar băcăuan și a susținut că cetățenii au nevoie de informații corecte și de responsabilitate din partea clasei politice.

Administrația locală așteaptă în continuare o decizie privind solicitarea de deblocare a angajărilor pentru compania de transport public, în contextul pregătirilor pentru introducerea în circulație a noii flote de vehicule electrice.