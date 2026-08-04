Consiliul Județean Bacău a dat ordinul de începere a proiectării parcului fotovoltaic de la Săucești

Consiliul Județean Bacău a emis ordinul de începere a proiectării pentru parcul fotovoltaic ce va fi construit în comuna Săucești, marcând o nouă etapă în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de energie verde ale administrației județene.

Potrivit președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, după semnarea contractului de proiectare și execuție, proiectul a intrat în faza de proiectare, urmând ca lucrările de execuție să înceapă după finalizarea acesteia.

În urma procedurii de achiziție publică, oferta declarată câștigătoare prevede utilizarea unor panouri fotovoltaice bifaciale, considerate mai performante decât soluția tehnică inițială, ceea ce va contribui la creșterea eficienței investiției.

Parcul fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 2,31 MW și va produce energie electrică destinată alimentării Consiliului Județean Bacău și instituțiilor aflate în subordinea acestuia. Potrivit autorităților județene, investiția va contribui la reducerea cheltuielilor cu energia electrică, diminuarea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea sustenabilității administrației publice.

Valoarea proiectului este de aproximativ 9 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare, cu o contribuție proprie redusă din partea Consiliului Județean Bacău.

În mesajul public, președinta CJ Bacău a mulțumit fostului ministru Bogdan Ivan pentru sprijinul acordat în obținerea finanțării, primarului comunei Săucești, Valentin Manea, pentru colaborare, companiei Energo AG, desemnată să realizeze proiectarea și execuția, precum și echipei de implementare coordonate de Dragoș Prepeliță, pentru implicarea în derularea proiectului.