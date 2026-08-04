Restricții la furnizarea apei potabile în trei cartiere din Târgu Ocna, începând de marți

Locuitorii din trei cartiere ale orașului Târgu Ocna vor avea apă potabilă după un program restricționat în perioada 4–9 august 2026, ca urmare a consumului ridicat înregistrat în ultimele zile.

Potrivit unui anunț transmis de Primăria Târgu Ocna, măsura a fost dispusă în baza unei informări primite de la Compania Regională de Apă Bacău S.A., pentru a permite refacerea rezervei de apă din rezervorul de înmagazinare Vâlcele.

Astfel, în intervalul 4–9 august, alimentarea cu apă va fi asigurată zilnic doar între orele 6:00–9:00 și 18:00–23:00.

Restricțiile îi vizează pe locuitorii din cartierele Vâlcele, Gălean și Țărăncuța.

Autoritățile explică faptul că măsura este necesară din cauza consumului excesiv de apă potabilă, care a depășit capacitatea sistemului de alimentare și a afectat nivelul minim necesar din rezervorul de înmagazinare.

Primăria le recomandă cetățenilor să utilizeze apa potabilă exclusiv pentru necesități menajere – consum, prepararea hranei și igienă – și să evite folosirea acesteia pentru udarea grădinilor, umplerea piscinelor sau spălarea curților, activități care contribuie la suprasolicitarea rețelei.

Reprezentanții administrației locale își cer scuze pentru disconfortul creat și solicită sprijinul populației pentru respectarea măsurilor, astfel încât alimentarea cu apă să poată fi menținută în condiții optime pentru toți consumatorii.