Acțiune împotriva recoltării și comercializării ilegale de trufe în județul Bacău. Peste 300 de kilograme confiscate

Polițiștii băcăuani, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții de control, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea recoltării, transportului și comercializării ilegale a trufelor și a altor produse nelemnoase specifice fondului forestier.

La acțiune au participat polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Secției 3 Poliție Rurală Onești și ai Secției 2 Poliție Rurală Moinești, cu sprijinul reprezentanților Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău.

În cadrul controalelor au fost verificate opt puncte de achiziție a trufelor și patru societăți comerciale, fiind legitimate 17 persoane.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Totodată, a fost dispusă confiscarea a 338 de kilograme de trufe, estimate la o valoare de 81.120 de lei.

Poliția anunță că verificările vor continua și în perioada următoare. De această dată, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor vor controla respectarea legislației privind deținerea și utilizarea câinilor de urmă folosiți la identificarea trufelor. În cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi dispuse măsurile legale.

Autoritățile reamintesc operatorilor economici și persoanelor implicate în recoltarea și comercializarea produselor nelemnoase că acestea trebuie să respecte legislația privind proveniența și trasabilitatea produselor, să dețină documentele justificative prevăzute de lege și să desfășoare activitățile de recoltare cu respectarea normelor de protecție a fondului forestier. De asemenea, utilizarea câinilor de urmă trebuie să respecte prevederile legale referitoare la deținerea și bunăstarea animalelor.