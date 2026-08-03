Cei 11 blănoși ai M.A.I. din Bacău au vegheat siguranța la Young Island Festival 2026

În aceste zile, ritmurile și energia de la Young Island Festival 2026 s-au împletit cu un sentiment de siguranță și liniște, iar acest lucru s-a datorat unor ocrotitori cu totul speciali. Alături de forțele de ordine ale Ministerului Afacerilor Interne din Bacău, o echipă de patrupede de elită a vegheat, zi și noapte, la siguranța participanților. Fiecare dintre ei a avut o poveste unică, o misiune precisă și un partener uman alături de care a format un binom desăvârșit în slujba legii și a comunității.

Jandarmii și partenerii lor canini

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La Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, publicul l-a putut admira pe Gun, un ciobănesc german cu o prezență impunătoare, prezent la misiunile de asigurare a ordinii publice alături de plutonierul Nechita Vlăduț Ionuț. Nu departe de el, energia nepotolită a lui Ronny, un pui de ciobănesc german de doar 10 luni, a atras numeroase priviri. Aflat abia la începutul pregătirii, sub îndrumarea plutonierului Nechita Răzvan, Ronny a descoperit lumea festivalului printr-un echilibru între joacă și disciplină, viitorul său în uniforma Jandarmeriei Române fiind deja conturat.

Tot din echipa jandarmilor a făcut parte și Hera, o femelă specializată în patrulare-intervenție, alături de plutonierul major Popa Bogdan. Pregătită la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, unde a obținut nota maximă, Hera a confirmat, alături de partenerul său uman, o relație construită pe încredere și sincronizare. „Relația dintre jandarm și partenerul canin este una profundă, trecând împreună prin situații dificile, în care sincronizarea este extrem de importantă. Partenerii noștri blănoși sunt loiali, echilibrați și, sub o îndrumare puternică, pot deveni cei mai buni companioni pentru mulți ani de acum încolo”, a declarat plutonierul major Popa Bogdan.

Salvatorii de la ISU Bacău

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Dincolo de ordinea publică, liniștea festivalului a fost vegheată și de echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău. Aici, câinii de serviciu au fost prezenți nu doar ca simpli camarazi, ci ca adevărați parteneri în misiunile de căutare-salvare, rasa ciobănesc belgian malinois demonstrându-și încă o dată inteligența și perseverența.

GAA, o femelă de 3 ani și 8 luni, specializată în căutare și salvare în mediul urban, a fost prezentă alături de conductorul său, plutonierul adjutant șef Pușlenghea Paul. „GAA nu este doar un instrument de intervenție, ci sufletul echipei. Simțurile ei devin ochii noștri acolo unde noi nu putem pătrunde. Avem o încredere oarbă una în celălalt atunci când fiecare secundă face diferența dintre viață și moarte”, a explicat plutonierul adjutant șef Pușlenghea.

Polițiștii bacăuani, la datorie

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Echipele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost, la rândul lor, mereu pregătite. Activitățile operative au primit un impuls considerabil datorită câinilor de elită prezenți în zonă, al căror devotament față de partenerii umani a fost desăvârșit.

Din această echipă a făcut parte Eva, un exemplar de 3 ani specializat pe urmă, care de doi ani formează, alături de agentul principal Higiu Cristinel, un cuplu chinologic de neclintit. Activitățile au fost completate de Rex, un ciobănesc experimentat coordonat de colegii din cadrul inspectoratului, precum și de energia lui Iris, o femelă de 2 ani specializată în detectarea de droguri, care a lucrat alături de agentul Bădilă Aida. „Pentru noi, câinele nu este doar un partener de misiune, ci o extensie a propriei noastre conștiințe și un sprijin de neprețuit. Încrederea pe care ne-o purtăm reciproc este puntea invizibilă prin care depășim orice obstacol, citindu-ne din priviri și aducând dreptatea și siguranța mai aproape de oameni”, a spus agentul principal Higiu Cristinel.

Vigilență la Aeroportul Bacău

La Punctul Poliției de Frontieră Aeroport Bacău, poarta de intrare și ieșire din județ, securitatea a fost dusă la un alt nivel cu ajutorul Herei, o femelă de 1 an și 7 luni, specializată în detectarea stupefiantelor. Împreună cu partenerul său, agentul principal Gherghiță Raluca, ea a verificat cu atenție bagajele pasagerilor pe toată durata festivalului. „Hera îmi simte fiecare stare, iar eu știu exact, după felul în care dă din coadă sau se oprește brusc, că a detectat ceva suspect. În tumultul aeroportului, lucrăm ca un singur organism, bazându-ne exclusiv pe intuiție și încredere absolută”, a mărturisit agentul principal Gherghiță Raluca.

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Jandarmii mobili, prezență constantă pe stradă

Scutul de securitate a fost completat de camarazii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, ale căror echipaje canine patrulează în mod obișnuit pe străzile orașelor din șapte județe. Habaf, un exemplar de 1 an și 7 luni specializat pe patrulare și intervenție, a format o echipă redutabilă cu sergentul major Mihai Georgel. Alături de el a vegheat Daca, o femelă cu o experiență de 6 ani și 8 luni, coordonată de plutonierul adjutant șef Rafailă Gheorghe, precum și Diva, o jandarmă canină de 2 ani și 2 luni, care, alături de plutonierul Brașoveanu Gabriel, a asigurat un climat de ordine publică impecabil.

„Strada vine mereu cu situații imprevizibile, betonate de provocări, dar știind că o am pe Daca alături, simt o certitudine uriașă. Ea evaluează intențiile celor din jur cu o precizie uimitoare, permițându-ne să acționăm ferm și preventiv înainte ca lucrurile să degenereze”, a subliniat plutonierul adjutant șef Rafailă Gheorghe.

Un festival încheiat în siguranță

Astăzi, festivalul Young Island 2026 s-a încheiat, iar cei 11 parteneri necuvântători ai M.A.I. din județul Bacău au demonstrat, pe durata evenimentului, că au reprezentat mult mai mult decât forță și disciplină. Prin prezența lor, câinii de serviciu și conductorii lor umani au adus prietenie, curaj și o dăruire totală puse în slujba siguranței tuturor participanților.