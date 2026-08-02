Consiliul Județean Bacău a aprobat investiții în sănătate, infrastructură, educație și sport în ședința ordinară din iulie

Consiliul Județean Bacău a adoptat, în ședința ordinară aferentă lunii iulie, o serie de hotărâri privind investiții și proiecte în domeniile sănătății, infrastructurii, educației, dezvoltării comunităților locale și sportului, a anunțat președinta instituției, Cristina Breahnă-Pravăț.

În domeniul sănătății, aleșii județeni au aprobat noi ajustări ale schemei de personal pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău, în funcție de solicitările conducerii unității medicale. Totodată, a fost aprobată desființarea unei clădiri dezafectate din incinta spitalului, în vederea pregătirii terenului pentru viitoare investiții. De asemenea, au fost predate echipamentele destinate Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală, urmând ca acestea să fie puse în funcțiune.

Consiliul Județean a anunțat și avansarea proiectului privind înființarea Centrului de recuperare neuromotorie „Sfântul Pantelimon”, destinat adulților cu dizabilități, investiție realizată în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

În ceea ce privește dezvoltarea comunităților locale, au fost aprobate parteneriate cu administrațiile publice pentru modernizarea transportului public din Onești, reabilitarea Parcului Libertății și a Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, modernizarea școlii din Buhoci, sprijinirea centrelor sociale din Moinești și asigurarea alimentării cu energie electrică a noii creșe din Târgu Ocna.

Pe componenta de infrastructură, consilierii județeni au aprobat proiecte privind modernizarea unor drumuri județene, colaborarea cu autoritățile locale pentru administrarea și îmbunătățirea unor sectoare de drum, precum și măsuri necesare extinderii rețelelor de utilități.

În domeniul educației, a fost completat parteneriatul pentru construirea unui nou corp de clădire la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif”, iar proiectul de modernizare a drumului dintre Poduri și Moinești a fost actualizat.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Județean a aprobat finanțarea unor programe sportive dedicate copiilor, tinerilor și sportivilor de performanță, în discipline precum fotbal, handbal, judo și ciclism, dar și a unor competiții internaționale și proiecte de promovare a sportului în comunitățile din județ.

Potrivit președintei Consiliului Județean Bacău, hotărârile adoptate în ședința din iulie urmăresc susținerea dezvoltării echilibrate a județului prin investiții și proiecte cu impact direct asupra comunităților locale.