Controale ale polițiștilor de la ordine publică pe linie de silvicultură

Aproximativ 400 de m.c. de material lemnos confiscaţi, fizic și valoric, şi 11 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 39.000 de lei aplicate de autorități, în urma unor controale pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităților ce se pot comite în domeniul silviculturii în judeţul Bacău.

În perioada 22-30 iulie a.c., sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Bacău, polițiștii, împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Suceava şi cei ai Direcţiei Silvice Bacău, au desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a ilegalităților referitoare la exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialului lemnos, precum și tăierea ilegală și furturile de arbori.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate depozitele de valorificare a materialului lemnos și punctele de lucru ale societăților cu acest profil de activitate, ocoale silvice și fondul forestier.

În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, dintre care 9 pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 39.000 de lei.

Ca măsură complementară, au fost confiscaţi aproximativ 400 de m.c. material lemnos, fizic și valoric, în valoare de 108.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 15 infracțiuni.

Poliţiştii atrag atenţia asupra respectării legislaţiei în domeniul silvic. Acţiuni şi controale în vederea identificării şi tragerii la răspundere a