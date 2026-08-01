Aproape 9.000 de persoane și-au stabilit temporar reședința în județul Bacău. Fenomenul rămâne la un nivel ridicat

În timp ce imigrația definitivă în județul Bacău este pe un trend descendent, migrația internațională temporară a cunoscut în ultimii ani o creștere spectaculoasă. Numărul persoanelor venite din străinătate pentru a-și stabili reședința în județ a ajuns în 2024 la aproape 8.800, cu peste 45% mai mult decât înainte de pandemie. Fenomenul este alimentat în principal de cererea de forță de muncă, tot mai multe companii apelând la lucrători din Asia și din alte state din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal.

Deși cifra este ușor mai mică decât cea din 2023, când au fost înregistrate 9.919 persoane, ea rămâne printre cele mai ridicate din ultimii ani și este de peste două ori mai mare decât înainte de pandemie.

Evoluția ultimilor ani

Numărul imigranților temporari în județul Bacău a evoluat astfel:

2019: 6.025 persoane

6.025 persoane 2020: 4.331

4.331 2021: 5.793

5.793 2022: 8.721

8.721 2023: 9.919

9.919 2024: 8.770

Creșterea începută în 2022 coincide cu perioada în care România a început să atragă un număr tot mai mare de lucrători din afara Uniunii Europene și cu revenirea mobilității internaționale după restricțiile impuse în pandemie.

Mediul rural atrage mai mulți imigranți decât orașele

Un aspect surprinzător al statisticii este distribuția între mediul urban și rural.

În 2024:

3.889 de persoane și-au stabilit reședința în mediul urban;

de persoane și-au stabilit reședința în mediul urban; 4.881 au ales mediul rural.

Așadar, 55,7% dintre imigranții temporari s-au stabilit în comune, nu în orașe.

Tendința nu este nouă. În ultimii trei ani, mediul rural a atras constant mai multe persoane decât cel urban.

De ce aleg comunele?

Explicațiile sunt multiple.

Specialiștii în demografie arată că o parte dintre cei care vin din străinătate aleg localitățile rurale deoarece:

costurile locuințelor sunt mai reduse;

există oportunități de muncă în agricultură, industrie alimentară sau construcții;

numeroși români reveniți din diaspora se întorc în localitățile de origine înainte de a decide dacă rămân definitiv în țară;

comunele din jurul municipiului Bacău oferă acces rapid la locurile de muncă din oraș, dar costuri de trai mai mici.

Bacăul urmează tendința națională

La nivelul României, numărul imigranților temporari a rămas foarte ridicat, deși a scăzut ușor față de 2023.

2023: 324.091 persoane

324.091 persoane 2024: 286.538 persoane

Și regiunea Nord-Est a înregistrat o diminuare, de la 53.340 la 47.160 persoane, însă valorile rămân mult peste cele din perioada anterioară pandemiei.

Ce înseamnă „imigrant temporar”

În statisticile INS, un imigrant temporar este persoana care vine dintr-un alt stat și își stabilește reședința obișnuită în România pentru o perioadă determinată, fără a-și muta domiciliul permanent.

În această categorie pot intra atât cetățeni români reveniți temporar din străinătate, cât și cetățeni străini veniți pentru muncă, studii sau alte motive. Statisticile nu fac diferența între cele două categorii.