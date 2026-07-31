Pietonii, viteza și bicicliștii, principalele cauze ale accidentelor grave din județul Bacău

Indisciplina pietonilor, viteza neadaptată și abaterile comise de bicicliști au fost principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse în județul Bacău în primele șase luni ale anului 2026, potrivit bilanțului prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Deși numărul accidentelor grave continuă să reprezinte o preocupare pentru polițiști, statisticile arată o evoluție pozitivă în ceea ce privește consecințele acestora. În perioada analizată, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut, iar numărul răniților ușor s-a menținut la un nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii au desfășurat o amplă activitate de prevenire și control. În primele șase luni ale anului au fost organizate 740 de acțiuni preventive, în urma cărora au fost aplicate 42.282 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 2.733 de permise de conducere, retrase 2.124 de certificate de înmatriculare, ridicate 399 de plăcuțe cu numere de înmatriculare și indisponibilizate 232 de autovehicule.

Reprezentanții IPJ Bacău atrag atenția că respectarea regulilor de circulație rămâne esențială pentru prevenirea accidentelor. Traversarea neregulamentară, viteza neadaptată condițiilor de drum și nerespectarea normelor de circulație de către bicicliști continuă să genereze cele mai grave evenimente rutiere din județ.

Polițiștii anunță că acțiunile de control în trafic vor continua și în perioada următoare, cu accent pe combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și pe creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.