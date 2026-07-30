35 de ani de la tragedia de la Belci. La Onești au fost pomeniți cei 31 de oameni care și-au pierdut viața în inundațiile din 1991

Comunitatea din cartierul Slobozia al municipiului Onești a comemorat miercuri, 29 iulie, împlinirea a 35 de ani de la tragedia provocată de ruperea Barajului Belci. La Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost oficiată o slujbă de pomenire în memoria celor 31 de persoane care și-au pierdut viața în urma catastrofei din 29 iulie 1991.

La comemorare au participat localnici din cartierele Slobozia și Belci, rude ale victimelor, precum și primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, sub protia părintelui Silviu Andrei Neicu, secretarul Protopopiatului Onești. În cuvântul de învățătură, acesta a vorbit despre modul în care credincioșii trebuie să privească încercările vieții, îndemnându-i să își păstreze credința și încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Totodată, având în vedere că 29 iulie este și Ziua Imnului Național al României, părintele a evocat istoria și semnificația acestuia.

La rândul său, părintele paroh Florin Robert Blănaru le-a mulțumit preoților și credincioșilor pentru faptul că păstrează vie memoria victimelor prin rugăciune și pomenire, îndemnându-i să ducă o viață trăită cu credință și să fie permanent pregătiți sufletește.

După încheierea Sfintei Liturghii, participanții au mers în procesiune la monumentul ridicat în memoria victimelor inundațiilor, aflat în apropierea bisericii, unde a fost oficiată slujba Parastasului și au fost pomeniți nominal cei 31 de oameni care și-au pierdut viața.

Una dintre cele mai mari tragedii din istoria județului Bacău

În noaptea de 28 spre 29 iulie 1991, precipitațiile torențiale căzute în bazinul râului Tazlău au provocat acumularea unui volum uriaș de apă în lacul Belci. Sub presiunea viiturii, barajul s-a rupt în dimineața zilei de 29 iulie, iar un val devastator a măturat cartierele Slobozia și Belci din Onești.

Bilanțul tragediei a fost unul dramatic: 31 de persoane și-au pierdut viața, aproximativ 250 de locuințe au fost distruse sau grav avariate, iar sute de familii au rămas fără case și bunuri. Catastrofa de la Belci rămâne una dintre cele mai grave inundații produse în România după 1990 și unul dintre cele mai dureroase momente din istoria municipiului Onești.