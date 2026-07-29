Fotbal: Aerostar Bacău s-a calificat în turul al doilea al Cupei României

Miercuri, la Buhuși, „aviatorii” s-au impus cu 3-1, după prelungiri (1-1 la finalul celor 90 de minute) în fața unei alte echipe de Liga 3, CSM Vaslui

Primul meci oficial al sezonului, prima victorie pentru divizionara C Aerostar Bacău. O victorie care-i propulsează pe „aviatori” în turul al doilea al Cupei României. Miercuri, 29 iulie, la Buhuși, în primul tur al competiției KO, băcăuanii antrenați de Andrei Întuneric și Claudiu Filip au fost… OK, învingând cu 3-1, după prelungiri (la finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, 1-1), o altă grupare din Liga 3, CSM Vaslui. Primii au punctat vasluienii, în min. 38, prin fostul FSCB-ist Matei Tănasă, care a profitat de o mare eroare defensivă a Aerostarului.

Deși în formulă incompletă, Băisan, T. Antohi, D. Ganea și Budău fiind absenți din motive medicale, Prențu și Compania au avut puterea să revină, iar reușita lui Pantelei din min.78 a dus confruntarea în prelungiri. Adică acolo unde prospețimea, tinerețea și entuziasmul Aerostarului au făcut diferența.

În min. 108, fostul internațional al Vasluiului, Dragoș Grigore l-a faultat din postură de ultim apărător pe Pantelei. Decizia? Eliminare și penalty pentru băcăuani, Prențu transformând lovitura de la 11 metri ce a adus Aerostarul în avantaj: 2-1. Cu un om în plus, echipa lui Întuneric a găsit și drumul către golul al treilea, puștiul de 15 ani Victor David sigilând tabela în dreptul lui 3-1.

De altfel, „aviatorii” au încheiat partida de Cupă având pe teren nu mai puțin de trei jucători născuți în 2010: autorul golului de 3-1, Victor David, Chiscop și Ciubotariu! Aerostar a utilizat următoarea garnitură: Negrea- Prențu, M. Ganea, Plămadă, Coroi- Mazilu (min. 90 Ciubotariu), Banu (min. 60 Pruteanu)- Bălan (min. 60 Olteanu), Roman (min. 90 Victor David), Oancea (min. 90 Chiscop)- Corban (min. 60 Pantelei). Băcăuanii se califică astfel în turul al doilea al Cupei României, care este programat la mijlocul săptămânii viitoare, pe 5 august. Până atunci, Aerostar și CSM Vaslui se vor afla din nou față în față.

De data aceasta însă cu prilejul unei întâlniri de verificare ce va avea loc la Vaslui, în weekend. „Am întâlnit un adversar puternic, dar care se încălzește mai greu în această perioadă, dovadă că Vasluiul a căzut fizic în prelungiri. Pentru noi, această victorie este una de moral, mai ales ținând cont de tinerețea lotului. Apreciez tonusul nostru”, a concluzionat antrenorul băcăuan Andrei Întuneric.