Impiegat de mișcare agresat în Stația CFR Galbeni. Angajata a fost lovită în cap cu receptorul telefonului

Un incident grav s-a petrecut în Stația CFR Galbeni, din județul Bacău, unde un impiegat de mișcare aflat în timpul serviciului a fost agresat de o persoană din afara companiei. Cazul a fost făcut public de Sucursala Regională de Căi Ferate Iași, care condamnă ferm actul de violență și anunță că va acorda tot sprijinul angajatei.

Potrivit informațiilor transmise de CFR Infrastructură Iași, agresorul a pătruns fără drept în Biroul de Mișcare al Stației CFR Galbeni și a lovit salariata în zona capului cu receptorul telefonului de serviciu. În timpul incidentului au fost avariate și bunuri din dotarea unității, respectiv monitorul calculatorului și telefonul de serviciu.

Deși nu a avut nevoie de intervenție medicală de urgență, angajata a fost înlocuită din serviciu din cauza șocului suferit. Ulterior, aceasta s-a prezentat la o unitate medicală din municipiul Bacău, unde a primit îngrijiri și documentația medico-legală necesară. Medicii au stabilit că leziunile suferite necesită două zile de îngrijiri medicale.

Incidentul a fost sesizat organelor competente, care au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii agresiunii și pentru luarea măsurilor legale împotriva autorului.

Reprezentanții SRCF Iași reamintesc că pătrunderea fără drept în spațiile de lucru cu acces restricționat ale CFR poate constitui infracțiunea de violare a sediului profesional, prevăzută de articolul 225 din Codul penal, la care se pot adăuga și alte infracțiuni, în funcție de circumstanțele faptei.

„Manifestăm toleranță zero față de orice act de violență îndreptat împotriva angajaților noștri. Siguranța personalului care asigură zilnic desfășurarea circulației feroviare reprezintă o prioritate permanentă”, au transmis reprezentanții Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași.

Compania precizează că va colabora cu autoritățile pentru identificarea și sancționarea persoanei responsabile și că va acorda întregul sprijin angajatei agresate în Stația CFR Galbeni.