4 zile și 4 nopți de Young

Așteptarea amatorilor de festivaluri ia sfârșit în aceste zile când Insula de Agrement din Bacău e gata de sărbătoarea celei de-a VI-a ediții Young Island Festival.

Mai exact, în perioada 30 iulie – 2 august, peste 100 de artiști români și internaționali vor presta pe cele patru scene tematice Young. De asemenea, pe insulă vor fi amplasate zone de relaxare, zone de food, zone de activități recreative și experiențe interactive. Young Island Festival ajunge în acest an la ediția a VI-a, sub sloganul „Comunity”, și așteaptă câteva zeci de mii de participanți din Bacău și din zona Moldovei, dar și din alte regiuni și chiar din străinătate. Considerat cel mai mare eveniment de acest fel din zona Moldovei, festivalul de pe Insula de Agrement din Bacău este clasat pe locul 5 în rândul festivalurilor de gen din țară după numărul de participanți.

Dacă anul trecut, fiind o ediție „rotundă”, capul de afiș a fost Jason Derulo, adus cu mari sacrificii financiare – după cum au precizat organizatorii; anul acesta se poate spune că Inna este artista cel mai bine cotată prezentă în line-up-ul Young Festival.

„Elena Alexandra Apostoleanu (n. 16 octombrie 1986 , Mangalia , România ), cunoscută profesional sub numele de Inna, este o cântăreață de muzică dance , pop și house , dansatoare și compozitoare română . A început să colaboreze cu echipa de producători Play & Win în 2008, an în care a fost lansat și primul său disc single , „ Hot ”, piesă ce a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România , Bulgaria , Polonia , Rusia , Ungaria , Turcia și Grecia .” – conform Wikipedia.

Pe lângă artista născută la malul mării, și care va evolua pe scena Young chiar în prima seară de festival, vor mai fi prezenți Akcent, Jo, Markuss Schultz, Puya, Paraziții, Loredana și mulți, mulți alții.

Așadar, urmează un weekend plind de distracții la Young Island Festival, locul în care, de fiecare dată, te simți mereu tânăr.