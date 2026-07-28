Defibrilatoare instalate în zece puncte din Bacău. Angajații au fost instruiți pentru acordarea primului ajutor

Municipiul Bacău face un nou pas pentru creșterea siguranței cetățenilor în cazul urgențelor medicale, după instalarea a zece defibrilatoare semiautomate în spații publice și organizarea primei sesiuni de instruire pentru personalul care va putea interveni în caz de stop cardio-respirator.

Acțiunea face parte din protocolul de colaborare încheiat între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, Primăria Municipiului Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, care urmărește dezvoltarea culturii preventive și pregătirea populației pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit ISU Bacău, primele minute după producerea unui stop cardio-respirator sunt decisive, iar începerea rapidă a manevrelor de resuscitare și utilizarea unui defibrilator semiautomat pot crește considerabil șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale.

În cadrul proiectului, Primăria Municipiului Bacău a achiziționat și montat defibrilatoare semiautomate în zece locații publice: sediul Primăriei, Teatrul de Vară „Radu Beligan”, Teatrul Municipal „Bacovia”, Centrul de zi „Clubul Pensionarilor”, Incubatorul de Afaceri, Bazinul de Înot, Athletic Park, Hub Orizont, Piața Centrală și Centrul de Afaceri și Expoziții.

Pentru ca echipamentele să poată fi utilizate eficient, a fost organizată prima sesiune de instruire destinată angajaților care își desfășoară activitatea în aceste locații sau în apropierea lor. La activitate au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Bacău, ai furnizorului echipamentelor și specialiști din cadrul ISU Bacău.

În timpul instruirii, participanții au învățat să recunoască semnele unui stop cardio-respirator, să aplice manevrele de resuscitare cardio-respiratorie și să utilizeze corect defibrilatorul semiautomat. Exercițiile practice le-au oferit posibilitatea de a exersa intervenția până la sosirea echipajelor de urgență.

Reprezentanții ISU Bacău anunță că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, împreună cu partenerii instituționali, pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să fie pregătiți să acorde primul ajutor în situații critice.

„Fiecare persoană instruită poate deveni veriga care face diferența între viață și moarte”, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.