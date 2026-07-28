Tenis/ „Safety Cup”: Vladimir Toporaș (SCM Bacău), câștigător atât la simplu, cât și la dublu

Succes deplin pentru tenismenul băcăuan Vladimir Gabriel Toporaș. Participant, săptămâna trecută, la „Safety Cup” de la Roman, turneu de categoria 1 FRT, sportivul antrenat de Eugen Lupeș la SCM Bacău și-a adjudecat categoria de 12 ani masculin atât la simplu, cât și la dublu.

La simplu, Toporaș a pornit din postura de principal favorit, onorându-și statutul fără set pierdut.

După un prim tur liber, Vladimir a trecut cu 6-2, 6-1 de Filip Frecautan (Condor Piatra Neamț) în „sferturi” și cu 6-0, 6-2 de romașcanul Luca Țiganuc în semifinale, pentru ca în finală să dispună cu 7-5, 6-0 de favoritul 2 al competiției, Petru Șerban.

Cei doi finaliști de la simplu au făcut pereche în turneul de dublu, pe care l-au câștigat după două meciuri foarte disputate: 6-1-, 7-6 (3), 12-10 în semifinale cu Nicolo Dal Farra/ Luca Țiganuc și 7-6(5), 7-5 cu Abel Andrei Arseni/ Denis Mihai Dîscă în finală.