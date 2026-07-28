Finanțări europene de până la 68.000 de euro pentru IMM-uri și institute de cercetare. Se deschid apelurile de proiecte pentru formarea specialiștilor

Întreprinderile mici și mijlocii, precum și organizațiile de cercetare din România vor putea solicita, începând cu 31 iulie 2026, finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea competențelor angajaților implicați în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Organismul Intermediar pentru Cercetare, lansează două apeluri de proiecte finanțate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027.

Bugetul total disponibil este de aproape 13,8 milioane de euro, iar proiectele vor putea fi depuse până la 30 septembrie 2026, exclusiv prin platforma MySMIS2021+.

Cine poate solicita finanțarea

Programul se adresează exclusiv:

întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderilor;

organizațiilor de cercetare care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

O condiție esențială este ca solicitanții să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare și inovare într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027.

Spre deosebire de alte linii de finanțare, în acest apel nu sunt acceptate parteneriate. Fiecare proiect trebuie depus de un singur beneficiar.

Sumele care pot fi obținute

Valoarea sprijinului diferă în funcție de categoria solicitantului:

IMM-urile pot obține finanțări de până la 32.000 de euro pentru fiecare proiect;

pot obține finanțări de până la pentru fiecare proiect; organizațiile de cercetare pot primi până la 68.000 de euro.

IMM-urile beneficiază de un ajutor de minimis care acoperă maximum 90% din cheltuielile eligibile, fiind necesară o contribuție proprie de cel puțin 10%.

În cazul organizațiilor de cercetare, finanțarea este 100% nerambursabilă pentru cheltuielile eligibile.

Ce activități sunt finanțate

Scopul programului este perfecționarea personalului implicat în cercetare și inovare.

Sunt eligibile, printre altele:

participarea la cursuri de formare organizate de furnizori autorizați;

programe de specializare finalizate cu certificate sau diplome recunoscute;

workshop-uri și seminare tematice;

stagii practice și sesiuni de training aplicat;

vizite de studiu și programe de mobilitate profesională;

misiuni tehnice și schimburi de experiență.

Toate proiectele trebuie să conducă la dobândirea a cel puțin două competențe profesionale, dintre care minimum una trebuie certificată printr-o formă oficială de calificare.

Competențele vizate pot include specializarea inteligentă, transferul tehnologic, antreprenoriatul, economia verde sau colaborarea dintre mediul de cercetare și industrie.

Numărul minim de participanți

Programul stabilește și un prag minim privind personalul care trebuie instruit:

minimum 4 angajați în cazul IMM-urilor;

în cazul IMM-urilor; minimum 16 angajați pentru organizațiile de cercetare.

Un număr mai mare de participanți poate aduce puncte suplimentare în etapa de evaluare.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Finanțarea poate acoperi o gamă largă de costuri, inclusiv:

taxele pentru cursuri și certificări;

transportul, cazarea și diurna participanților;

organizarea seminarelor și atelierelor de lucru;

salariile echipei de management a proiectului;

cheltuielile de informare și publicitate.

În plus, costurile indirecte se decontează forfetar, în limita a 7% din cheltuielile directe eligibile.

Cum sunt selectate proiectele

Proiectele vor fi evaluate pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte.

Evaluarea urmărește:

relevanța și maturitatea proiectului;

calitatea activităților propuse;

capacitatea beneficiarului de implementare;

sustenabilitatea rezultatelor;

respectarea principiilor orizontale;

capacitatea financiară a solicitantului.

Pentru a putea primi finanțare, proiectele trebuie să obțină minimum 70 de puncte.

Cele care depășesc 85 de puncte intră direct în etapa de contractare, fără a mai concura cu restul proiectelor.

Un aspect important este că acordarea punctajului zero la unul dintre subcriteriile privind relevanța și maturitatea conduce automat la respingerea cererii de finanțare.

Ce documente trebuie pregătite

Pe lângă cererea de finanțare completată în MySMIS2021+, solicitanții trebuie să depună și un plan de formare profesională, document considerat unul dintre cele mai importante din dosar.

Acesta trebuie să demonstreze că programele de pregătire răspund unor nevoi reale ale organizației, să detalieze competențele urmărite, numărul participanților, tipul cursurilor și rezultatele estimate.

Evaluatorii vor verifica dacă planul este corelat cu activitățile și bugetul proiectului. Un document superficial sau lipsit de argumente poate reduce semnificativ punctajul și chiar compromite șansele de finanțare.

Calendarul apelului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 31 iulie – 30 septembrie 2026, iar proiectele aprobate vor avea o durată maximă de implementare de 18 luni, cu posibilitatea prelungirii justificate, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Noua linie de finanțare urmărește creșterea competitivității mediului de cercetare și a IMM-urilor inovatoare, prin investiții în pregătirea specialiștilor și dezvoltarea competențelor necesare pentru transfer tehnologic și inovare.