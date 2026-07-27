Unde nu durează prea mult căsniciile. Divorțurile au scăzut în județul Bacău, dar unele localități merg împotriva trendului

Numărul divorțurilor a continuat să scadă în 2024 atât la nivel național, cât și în județul Bacău. Potrivit Anuarului Statistic al județului Bacău – ediția 2026, anul trecut au fost înregistrate 687 de divorțuri în județ, cu 128 mai puține decât în 2023, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 16%.

În timp ce imaginea de ansamblu este una pozitivă, statisticile arată că există localități în care fenomenul divorțurilor rămâne peste media județului sau chiar a crescut față de anul precedent.

Tot mai puține divorțuri în România și în județul Bacău

Tendința de scădere este vizibilă la toate nivelurile analizate.

În România, numărul divorțurilor a coborât de la 22.715 în 2023 la 20.692 în 2024. În Regiunea Nord-Est, scăderea a fost și mai accentuată, de la 4.202 la 3.586 de divorțuri.

Județul Bacău urmează același trend: de la 815 divorțuri în 2023 la 687 în 2024, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante scăderi din ultimii ani.

Această evoluție se reflectă și în rata divorțialității, care a coborât în județ de la 1,13 la 0,96 divorțuri la mia de locuitori, foarte aproape de media națională, de 0,95.

Municipiul Bacău concentrează cele mai multe divorțuri

Așa cum era de așteptat, cele mai multe divorțuri au fost înregistrate în localitățile cu cea mai numeroasă populație.

Clasamentul pentru 2024 este următorul:

Municipiul Bacău – 216 divorțuri

– Onești – 48

– Buhuși – 32

– Comănești – 22

– Moinești – 14

– Dărmănești – 14

– Târgu Ocna – 9

– Slănic Moldova – 7

Municipiul Bacău concentrează aproape o treime din toate divorțurile înregistrate în județ.

Totuși, raportat la populație, clasamentul se schimbă. Deși are doar 32 de divorțuri, Buhuși înregistrează cea mai mare rată a divorțialității dintre orașele județului, cu 1,46 divorțuri la mia de locuitori, urmat de Slănic Moldova (1,41) și municipiul Bacău (1,15).

Comunele cu cele mai multe divorțuri

În mediul rural, cele mai multe divorțuri s-au înregistrat în:

Helegiu – 13 Răcăciuni – 11 Gârleni – 11 Dofteana – 10 Sascut – 10 Asău – 9 Cașin – 8 Măgura – 8 Balcani – 7 Berzunți – 7 Otuz – 7 Racova – 7

Aceste comune sunt cele în care s-au desfăcut efectiv cele mai multe căsătorii în cursul anului trecut.

Dar raportat la populație, clasamentul arată cu totul diferit

Statisticienii folosesc însă și un alt indicator: rata divorțurilor la mia de locuitori, care permite compararea localităților de dimensiuni diferite.

Aici, pe primele locuri apar comune mici, unde câteva divorțuri în plus influențează puternic indicatorul statistic.

Cele mai ridicate rate în 2024 au fost înregistrate în:

Itești – 3,99 divorțuri la mia de locuitori

– Huruiești – 2,45

– Răchitoasa – 2,27

– Gaiceana – 2,29

– Colonești – 2,18

– Sărata – 2,16

– Helegiu – 2,14

– Racova – 1,98

– Cașin – 1,93

– Bogdănești – 1,89

Este însă important de precizat că aceste valori nu înseamnă neapărat că acolo au avut loc cele mai multe divorțuri. Spre exemplu, Itești, aflat pe primul loc după rată, a înregistrat în realitate doar șase divorțuri în 2024. În schimb, Helegiu, care apare atât în topul ratelor, cât și în cel al numărului absolut de divorțuri, a avut 13 cazuri, ceea ce indică un fenomen mai consistent.

Localități unde fenomenul s-a accentuat

Comparativ cu 2023, unele localități au înregistrat creșteri importante ale ratei divorțurilor.

Printre acestea se numără:

Slănic Moldova , unde rata a crescut de la 0,28 la 1,41 divorțuri la mia de locuitori;

, unde rata a crescut de la la divorțuri la mia de locuitori; Itești , de la 2,03 la 3,99 ;

, de la la ; Huruiești , de la 0,47 la 2,45 ;

, de la la ; Colonești , de la 0,43 la 2,18 ;

, de la la ; Gaiceana, de la 1,51 la 2,29.

În majoritatea comunelor mici, astfel de variații trebuie însă interpretate cu prudență, deoarece sunt influențate de populația redusă și de faptul că doar câteva divorțuri în plus pot modifica semnificativ indicatorul statistic.

În ansamblu, datele arată că 2024 a fost un an cu mai puține divorțuri în județul Bacău, atât ca număr absolut, cât și ca rată raportată la populație. Totuși, dincolo de tendința generală, există comunități unde destrămarea căsniciilor continuă să fie un fenomen mai frecvent decât în restul județului.