La semafor, printre mașini, după PET-uri și doze

Bacăul pare să fi intrat într-o nouă etapă. Pe una dintre cele mai circulate artere ale orașului, Bulevardul Ștefan cel Mare, a apărut un fenomen care îi surprinde pe șoferi: oameni care merg printre mașinile oprite la semafor și cer… bidoanele și dozele goale din interiorul autoturismelor.

Imaginile surprinse de un băcăuan arată un bărbat care poartă pe umăr un sac voluminos, semn că adunase deja o cantitate însemnată de recipiente. Profitând de culoarea roșie a semaforului, acesta se deplasează de la o mașină la alta, solicitând șoferilor sticlele și dozele pe care le au în habitaclu.

Scena se desfășoară chiar printre benzile de circulație, într-o zonă intens tranzitată. Pentru câteva recipiente reciclabile, omul traversează printre autoturisme, în timp ce șoferii așteaptă schimbarea semaforului.

Fenomenul nu este întâmplător. Odată cu introducerea Sistemului Garanție-Returnare (SGR), fiecare ambalaj marcat valorează 50 de bani, iar pentru cei care reușesc să adune câteva sute de recipiente într-o zi, suma poate deveni deloc neglijabilă. Acest lucru a schimbat comportamentul multor persoane vulnerabile, care caută PET-uri și doze în coșurile de gunoi, în jurul magazinelor sau, mai nou, direct la sursă: în mașinile oamenilor.

SGR a crescut interesul pentru recuperarea ambalajelor, contribuind la colectarea lor pentru reciclare, dar a generat și noi practici în spațiul public.

Dincolo de aspectul social, situația ridică și o problemă de siguranță rutieră. Deplasarea printre autoturismele aflate pe carosabil poate deveni periculoasă atât pentru persoana care colectează recipientele, cât și pentru conducătorii auto, mai ales în momentul în care semaforul își schimbă culoarea și coloana începe să se pună în mișcare.

Majoritatea șoferilor aleg să ignore solicitările, însă unii oferă recipientele goale, considerând că oricum urmează să le recicleze. Alții privesc fenomenul cu îngrijorare, spunând că astfel de practici nu ar trebui să se desfășoare în mijlocul traficului.

Un lucru este însă clar: în Bacău, lumea s-a adaptat vremurilor. Dacă altădată se cereau bani, astăzi se cer PET-uri și doze. Iar pentru unii, semaforul a devenit un adevărat punct de colectare mobil.