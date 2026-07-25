ISU Bacău organizează sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor pentru personalul din instituții și unități de învățământ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Bacău, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, Serviciul de Ambulanță Județean Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, desfășoară o serie de sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor de bază, destinate personalului din instituții publice și din sistemul de educație și sănătate.

Potrivit ISU Bacău, programul se adresează angajaților din cadrul unităților administrativ-teritoriale, unităților de învățământ, serviciilor publice de asistență socială, centrelor de permanență și cabinetelor medicale.

Primele activități au avut loc săptămâna trecută în comuna Parincea, unde au participat 33 de persoane – cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ, angajați ai Primăriei, personal al cabinetelor de medicină de familie și asistenți medicali comunitari. Sesiunile au continuat vineri în comuna Măgura, urmând să fie organizate etapizat și în alte localități din județ.

Reprezentanții ISU Bacău precizează că instruirile în domeniul acordării primului ajutor fac parte din activitățile curente desfășurate de Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților (SPIRC). Actuala campanie extinde însă amploarea acestora prin implicarea mai multor instituții partenere, ceea ce permite instruirea unui număr mai mare de beneficiari.

În cadrul sesiunilor, participanții primesc atât informații teoretice, cât și pregătire practică privind recunoașterea unei urgențe medicale, alertarea corectă a serviciilor de intervenție și aplicarea manevrelor de bază de prim ajutor până la sosirea echipajelor specializate.

Potrivit organizatorilor, intervenția promptă și aplicarea corectă a măsurilor de prim ajutor în primele minute ale unei urgențe medicale pot contribui decisiv la salvarea unei vieți sau la limitarea consecințelor unui accident, motiv pentru care instruirea persoanelor care pot ajunge primele la locul unui incident reprezintă o componentă importantă a pregătirii pentru situații de urgență.