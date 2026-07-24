Lumina de la Tescani: între memoria locului și curajul viitorului

Tabăra Internațională de Creație „Rezidența Tescani” (1–7 august 2026) unește tradiția fondată de Ilie Boca cu o nouă viziune asupra artei românești

Rezidența Tescani, coordonată de artistul vizual Ovidiu Ungureanu, aniversează în aceste zile aproape un deceniu de continuitate. Este un prag care se aliniază perfect tradiției picturii din conacul vechilor boieri Rosetti Tescanu, tabăra inițiată de Ilie Boca aniversând în această vară 50 de ani de ființare creativă.

Proiectul Rezidenței îmbină pictura, sculptura, ceramica, fotografia și filmul într-un tot unitar care, de la an la an, aduce împreună unele dintre cele mai reprezentative nume ale artelor plastice. Într-un loc aparte, unde istoria și cultura se unesc pentru a genera o atmosferă probabil unică în țară, artiștii formează, pentru aproape două săptămâni, o familie dedicată creației libere, imaginației efervescente, dialogului. Aceste interacțiuni sunt surprinse la fiecare doi ani în câte un album dedicat Rezidenței Tescani, realizat în cele mai bune condiții de grafică și tipar.

Printre reperele centrale ale acestei ediții se află lansarea cărții-album „La Tescani. Lumina din umbra cuvintelor”, semnată de Marius Manta și Ovidiu Ungureanu. Volumul reprezintă o restituire afectivă și hermeneutică a spiritului marca Tescani, o punere în oglindă a imaginii cu textul care mărturisește despre puterea acestui loc de a transfigura realitatea. Reunind zeci de artiști vizuali din sfera picturii, sculpturii, graficii și multimedia, alături de critici de artă precum Maria Bilașevschi și Luiza Barcan, „Rezidența Tescani 2026” reconfirmă faptul că Tescaniul nu este un simplu fundal decorativ, ci o stare de spirit, un far călăuzitor pentru întreaga cultură românească contemporană.

Ar trebui să poposiți pe la Tescani pentru a surprinde energia care înconjoară fiecare ediție a Rezidenței. Generații diferite, preocupări dintre cele mai diverse se îmbină coerent, lăsând loc liber acelui ceva care unește totul: dragostea pentru frumos. Frumosul, această categorie aleasă a ființării noastre, este surprins în esența sa de către creatorii care vin an de an la Tescani pentru a-și aduce omagiul către muze. În câte un colț de parc puteți surprinde un pictor concentrat asupra pânzei sale, mânuind penelul cu grația unui dirijor… În altă parte poate să se audă ritmul sacadat al toporiștii care scoate din lemn forme nebănuite, în timp ce clicurile repetate ale aparatului de fotografiat surprind actul creator în plină desfășurare. Este o energie aproape imposibil de descris, care trebuie trăită personal, intim, pentru a putea fi apreciată la adevărata sa măreție.

Sunteți așteptați la conacul vechilor boieri Rosetti-Tescanu, locul ales de Maestrul George Enescu pentru a definitiva capodopera Oedipe. Anul acesta, Tescanii au marea bucurie de a-i găzdui cu brațele deschise pe Ilie Boca, Dionis Pușcuță, Petru Lucaci, Marius Barbone Barb, Gheorghe Dican, Ion Achițenie, Marius Frățilă, Mircea Hristescu, Teodor Zaica, Mircea Cuza, Andrei Bălan, Ovidiu Ionescu, Ana Maria Ceară, Florentin Sîrbu, Luminița Radu, Valentina Druțu, Mihai Sârbulescu, Marcel Lupșe, Tudor Haschke-Marinescu, Marilena Murariu, Dumitru Macovei, Serghei Josu, Diana Brăescu, Lelia Rus-Pîrvan, Vladinsky, Valeriu Șușnea, Anca Mihăilă, Florin Șuțu, Ovidiu Ungureanu, Mando, Elena Lupașcu, Ștefan Pelmuș, Maria Rădulescu, Bianca Rotaru, Silvia Tiperciuc, Marius Manta – eseist, critici de artă – Luiza Barcan și Maria Bilașevschi.

Rezidența din acest an este sprijinită pentru prima dată de artistul vizual Vladinsky – care se alătură proiectului nu doar prin susținere materială ci și prin implicare artistică : „dacă fiecare dintre noi pleacă de la Tescani cu o perspectivă diferită, cu mai mult curaj și cu o dorință mai mare de a-și construi propriul drum, atunci această rezidență și-a atins scopul. Schimbările importante nu apar peste noapte. Ele se construiesc prin pași mici, făcuți în fiecare zi, dar într-o direcție suficient de clară încât, în timp, să schimbe nu doar destine individuale, ci și felul în care este privită o întreagă generație de artiști.”

Partener – Muzeul Național „George Enescu” – Secția „Dumitru și Alice Rosetti Tescanu – George Enescu”