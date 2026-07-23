Accident feroviar în Bacău: un tren InterRegio s-a ciocnit cu o autocisternă, iar vehiculul a luat foc

Un accident feroviar s-a produs, joi seară, în comuna Filipești, județul Bacău, unde un tren de călători InterRegio care circula pe ruta Suceava – Constanța a intrat în coliziune cu o autocisternă încărcată cu ciment. În urma impactului, autocisterna a fost cuprinsă de flăcări.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a mobilizat la locul intervenției două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție și comandă (APIC), precum și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul cabinei autocisternei, care a ars în totalitate. Flăcările au fost lichidate de pompieri, însă căldura degajată a afectat două vagoane ale trenului.

Cei aproximativ 200 de pasageri aflați în garnitură s-au autoevacuat în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime.

La fața locului urmează să ajungă o locomotivă aparținând CFR, care va prelua garnitura de tren. Cele două vagoane afectate vor fi retrase din compunerea trenului, iar după finalizarea cercetărilor efectuate de autoritățile competente, circulația spre destinația Constanța va putea fi reluată.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile continuă evaluarea situației și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.