Continuă modernizarea trotuarelor în Bacău. Lucrări în mai multe zone ale orașului

Primăria Bacău continuă și în acest an programul de modernizare și amenajare a trotuarelor, cu lucrări aflate în desfășurare în mai multe cartiere ale municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care spune că investițiile urmăresc creșterea siguranței pietonilor și îmbunătățirea accesibilității în zonele intens circulate.

În prezent, se lucrează pe strada Tecuciului, unde amenajarea trotuarelor are rolul de a face deplasarea pietonilor mai sigură, în condițiile unui trafic rutier intens.

Totodată, lucrări similare sunt în desfășurare pe străzile Lalelor, Mihai Viteazu și Lunca Bistriței, dinspre Calea Moldovei. În perioada următoare, administrația locală anunță că va începe amenajarea trotuarelor și pe strada Stadionului.

„Continuăm amenajarea de trotuare și în acest an! Pe strada Tecuciului reușim cu această investiție să facem deplasarea mai sigură, mai ales în condițiile unui trafic intens. Se execută lucrări și pe Lalelor, Mihai Viteazu, Lunca Bistriței, dinspre Calea Moldovei, urmează să începem pe Stadionului”, a transmis primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Edilul subliniază că astfel de investiții contribuie direct la creșterea calității vieții locuitorilor, oferind condiții mai bune de deplasare pentru toate categoriile de pietoni.

„Prin modernizarea sau înființarea de trotuare, copiii pot merge mai liniștiți spre școală, părinții cu cărucioare au un traseu accesibil, iar persoanele în vârstă se pot deplasa în condiții mai bune. Realizarea trotuarelor în cât mai multe zone din oraș răspunde unei nevoi reale a comunității și demonstrează că investițiile simple pot avea un impact major asupra vieții de zi cu zi”, a mai declarat primarul municipiului Bacău.

Programul de amenajare a trotuarelor face parte din lucrările de modernizare a infrastructurii urbane derulate de municipalitate, având ca obiectiv creșterea siguranței și accesibilității pentru pietoni în toate cartierele orașului.