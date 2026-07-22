Pacientă de 75 de ani cu infarct miocardic acut, salvată la Spitalul din Buhuși după o intervenție contra cronometru

O femeie în vârstă de 75 de ani, din județul Neamț, a fost salvată de echipa medicală a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, după ce s-a prezentat la Compartimentul de Primiri Urgențe cu dureri toracice severe.

Medicii au stabilit rapid diagnosticul de infarct miocardic acut și au declanșat imediat protocolul de urgență. Potrivit reprezentanților unității medicale, intervenția s-a desfășurat contra cronometru, fiecare secundă fiind esențială pentru supraviețuirea pacientei.

„În urgențele de cod roșu, timpul nu se măsoară în minute, ci în secunde. Uneori, o singură secundă face diferența dintre viață și moarte”, au transmis reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Conducerea spitalului subliniază că astfel de intervenții reprezintă realitatea de zi cu zi a personalului medical, succesul fiind posibil datorită pregătirii echipei și colaborării eficiente dintre toate structurile implicate în gestionarea urgențelor.

În acest caz, salvarea pacientei a fost rezultatul coordonării dintre Compartimentul de Primiri Urgențe al spitalului, Serviciul de Ambulanță Județean, echipajele SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Buhuși.

Reprezentanții unității medicale au transmis totodată un mesaj de apreciere tuturor celor implicați în intervențiile de urgență, evidențiind că și un spital dintr-un oraș de provincie poate oferi răspuns rapid și eficient în cazurile critice, atunci când există profesionalism și o bună coordonare între instituții.