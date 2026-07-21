Palatul Administrativ din Bacău își deschide porțile pentru public după finalizarea lucrărilor de reabilitare

Instituția Prefectului – Județul Bacău organizează joi, 23 iulie, între orele 10:00 și 14:00, o „Zi a Porților Deschise” la Palatul Administrativ, oferind comunității posibilitatea de a vizita clădirea recent reabilitată printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Vizitatorii vor putea descoperi unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale județului, urmând să primească informații despre istoria edificiului, elementele arhitecturale restaurate și principalele lucrări executate în cadrul proiectului de consolidare și modernizare.

„Palatul Administrativ este un reper al județului Bacău și mă bucur că putem reda această clădire comunității, consolidată, restaurată și pregătită pentru generațiile viitoare. Îi invit pe toți băcăuanii să ne fie alături la Ziua Porților Deschise și să redescopere unul dintre cele mai reprezentative edificii ale județului”, a declarat prefectul județului Bacău, Andreea Negru.

Palatul Administrativ, monument istoric și simbol al administrației publice din județ, a beneficiat de o investiție de aproximativ 66,4 milioane de lei, finanțată prin PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării. Proiectul a avut ca obiectiv consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii, cu scopul conservării patrimoniului construit și al creșterii gradului de siguranță și eficiență energetică.

Potrivit Instituției Prefectului, lucrările au inclus consolidarea structurii de rezistență, restaurarea fațadelor și a elementelor arhitecturale, refacerea acoperișului și a șarpantei, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, restaurarea tâmplăriei și implementarea unor soluții moderne pentru creșterea performanței energetice. În urma investiției, consumul de energie al clădirii ar urma să fie redus cu peste 60%, concomitent cu diminuarea emisiilor de carbon, fără afectarea valorii istorice și arhitecturale a imobilului.

Reprezentanții Instituției Prefectului apreciază că evenimentul oferă locuitorilor județului ocazia de a redescoperi unul dintre cele mai importante repere arhitecturale ale municipiului Bacău, readus în circuitul public după finalizarea uneia dintre cele mai importante investiții în patrimoniul administrativ din ultimii ani.