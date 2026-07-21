Stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice din Bacău sunt în curs de montare. Flota a fost deja înmatriculată

Primăria Bacău continuă lucrările pentru punerea în funcțiune a infrastructurii necesare viitoarei flote de transport public electric. Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat că stațiile de încărcare au ajuns deja în municipiu, iar până la sfârșitul lunii este estimată finalizarea lucrărilor de amplasare la Centrul de Afaceri.

Potrivit edilului, în această etapă sunt instalate 24 de stații lente pentru autobuze electrice și 5 stații pentru microbuze, echipamente achiziționate prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Un număr similar de stații urmează să fie livrate și prin Programul Regional Nord-Est.

Primarul a precizat că autobuzele electrice au fost deja înmatriculate, ceea ce reprezintă un nou pas către operaționalizarea sistemului de transport public electric din municipiu.

La finalizarea proiectului, municipiul Bacău va dispune de o flotă formată din 48 de autobuze electrice și 10 microbuze electrice, precum și de același număr de stații de încărcare, destinate susținerii funcționării acestora.

„Toate pentru un transport public modern, accesibil, atractiv, prietenos cu mediul și mai ales de calitate”, a transmis Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Edilul a atras însă atenția că implementarea completă a proiectului depinde și de deblocarea posturilor necesare angajării șoferilor. Potrivit acestuia, memorandumul transmis Guvernului în acest sens se află în așteptarea aprobării de peste o lună.

„Din păcate, încă așteptăm deblocarea de către Guvern a posturilor de care avem nevoie pentru a angaja șoferi. Memorandumul a fost trimis de luna trecută, încă nu a fost aprobat, dar voi continua să fac demersuri pentru a debloca situația”, a declarat primarul municipiului Bacău.