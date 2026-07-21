Tenis: „Dedeman & Simba Trophy”, start pe taboul principal

21 iulie marchează finalul meciurilor de calificare și startul jocurilor de pe tabloul principal al „Dedeman & Simba Trophy”. Ajuns la cea dea de-a 25-a ediție, turneul ITF cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate găzduit de baza SCM Bacău a reunit și în acest an tenismeni din toate colțurile lumii.

Rămâne de văzut care dintrei ei vor reuși să ajungă în finala de simplu programată duminică, 26 iulie, ce va avea ca pot financiar suma de 4612 dolari. Primii trei favoriți ai întrecerii băcăuane sunt toți români: Radu Mihai Papoe (locul 358 mondial), Sebastian Gima (516 ATP) și Dragoș Nicolae Mădăraș (587 ATP). Cu precizarea că Mădăraș a ales să joace pentru Suedia.

Interesant este că în primul tur „suedezul” Mădăraș, o veche cunoștință a „Dedeman & Simba Trophy”, îl va întâlni pe francezul de origine… română, Yannick Theodor Alexandrescu, aflat pentru prima oară la tradiționalul turneu băcăuan. Așa cum aminteam, marți, 21 iulie, după încheierea ultimelor jocuri ale turului trei de calificare (și anul acesta „Dedeman & Simba Trophy” a avut tablou de 64 în calificări) va avea loc debutul întâlnirilor de pe tabloul principal.

În programul zilei sunt trei meciuri de simplu și două de dublu. Toate cele trei meciuri de simplu sunt programate după ora 15.00: Dragoș Nicolae Cazau (România, posesor de wild-card)- Thomas Gerbaud (Franța) pe terenul 1, Edoardo Cherie Lingerie (Italia)- Mihai Răzvan Marinescu (România) pe terenul 2 și cel mai exotic joc al turului inaugural, Fnu Nidunjianzan (China)- Nicolas Bruna (Chile). În ceea ce privește partidele de dublu ale primei zile, acestea sunt: Oleksandr Ovcharenko (Ucraina)/ Riccardo Perin (Italia)- Tudor Batin (România)/ Rareș Teodor Pieleanu (România) pe terenul 1 și Ștefan Adrian Andreescu (România)/ Gheorghe Claudiu Schinteie (România)- Alexandru Toubi Hebhang Bălan (Canada)/ Ioan Alexandru Teglas (România) pe terenul 3 al bazei SCM Bacău.