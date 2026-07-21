Matteo Andrei Falcă, evoluție de AUR la Concursul Țărilor Central Europene

Sportivul băcăuan Matteo Andrei Falcă legitimat la CS NAUTICA Bacău și antrenat de Alexandru Popa, a reprezentat cu succes România la Concursul Țărilor Central Europene (Junior Multinations), desfășurat în perioada 17–19 iulie, la Ljubljana, Slovenia. Competiția a reunit cei mai valoroși înotători de 14 și 15 ani din 14 țări, oferind un nivel ridicat întrecerii sportive, România participând la această competiție cu o echipă compusă din 22 de sportivi.

Una dintre cele mai bune evoluții ale lui Matteo Falcă a fost în proba de ștafetă 4 X 100m liber combinat, unde a cucerit medalia de aur alături de colegii săi de echipă: Matteo Mahalu, Ana Maria Enciu și Andreea Luiza Comna, confirmând astfel valoarea generației de juniori a înotului românesc.

În probele individuale, cea mai bună clasare a fost în aproprierea podiumului, terminând proba de 200m mixt cu al patrulea timp, într-o cursă extrem de echilibrată, unde sportivii combină spectaculos toate cele patru procedee de înot sportiv. Toate aceste rezultatele ale sale au contribuit și la performanța echipei României la această competiție Europeană.

În clasamentul general pe medalii, România s-a clasat pe locul 5, cu un total de 14 medalii: 7 de aur, 2 de argint și 5 de bronz și pe locul 3 în clasamentul general la fete.

Participarea la competiția de la Ljubljana reprezintă un nou pas important în dezvoltarea sportivă a lui Matteo Falcă, evoluțiile sale confirmă progresul constant și potențialul de a obține rezultate valoroase la competițiile internaționale viitoare, contribuind totodată la consolidarea poziției României în înotul juvenil european și menținerea înotului băcăuan în atenția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. (Ovidiu Galeru – cooordonator CS Nautica Bacău)