ANALIZĂ | Bacăul, județul extremelor meteorologice. 2024 a fost cel mai ploios și, în același timp, cel mai cald an din ultimii șase ani

Anul 2024 a rămas în statisticile meteorologice ale județului Bacău ca un paradox climatic. Deși a fost cel mai ploios an din intervalul 2019–2024, el a înregistrat și cea mai ridicată temperatură medie anuală din aceeași perioadă. Datele publicate în Anuarul Statistic al județului Bacău – ediția 2026 confirmă ceea ce mulți băcăuani au simțit deja: vremea devine tot mai greu de anticipat, iar alternanța dintre secetă, ploi torențiale și valuri de căldură pare să fie noua normalitate.

Temperatura continuă să urce

Dacă în 2019 temperatura medie anuală era de 11,2°C, în 2024 aceasta a ajuns la 12,1°C, cea mai mare valoare din seria statistică analizată.

An Temperatura medie anuală 2019 11,2°C 2020 11,4°C 2021 10,9°C 2022 11,2°C 2023 12,0°C 2024 12,1°C

Practic, în numai cinci ani temperatura medie anuală a crescut cu aproape un grad Celsius. În climatologie, o asemenea diferență este considerată importantă, deoarece reprezintă media întregului an și nu un episod izolat.

Aproape 39 de grade în timpul verii

Dacă media anuală a crescut lent, maximele au crescut și mai spectaculos.

Maxima absolută anuală:

2019 – 34,8°C

2020 – 35,2°C

2021 – 36,4°C

2022 – 36,0°C

2023 – 37,9°C

2024 – 38,8°C

În doar cinci ani, maxima anuală a crescut cu 4°C.

Aceasta nu înseamnă că fiecare vară este mai caldă decât precedenta, însă episoadele de caniculă devin tot mai intense și mai apropiate de pragul psihologic de 40°C.

Cel mai ploios an din ultimii șase ani

Paradoxal, încălzirea nu a însemnat un an secetos.

Din contră.

Cantitatea totală de precipitații a fost:

An Precipitații 2019 666,5 mm 2020 477,7 mm 2021 551,1 mm 2022 444,4 mm 2023 409,5 mm 2024 677,2 mm

2024 depășește chiar și anul 2019 și devine cel mai ploios an din intervalul analizat.

Și mai interesant este contrastul: după cel mai secetos an din serie (2023), județul a trecut imediat la cel mai umed.

Această oscilație de aproape 270 mm într-un singur an este probabil cel mai important indicator al instabilității climatice observate în ultimii ani.

Octombrie a schimbat tot anul

Analizând distribuția precipitațiilor, se observă că surplusul anual nu a fost produs de ploi constante.

El a fost determinat de câteva luni foarte bogate în precipitații, în special octombrie, când s-au înregistrat 215,2 mm, o valoare excepțională pentru județul Bacău.

Astfel de episoade sunt caracteristice schimbărilor climatice: perioade lungi fără precipitații sunt urmate de ploi abundente concentrate în intervale scurte.

Iernile rămân reci, dar nu mai sunt extreme

Temperatura minimă absolută a anului a fost de -17,4°C.

Deși pare o valoare severă, ea este departe de minimele istorice înregistrate în Moldova și chiar de cea din 2021, când termometrele au coborât la -21,1°C.

Asta confirmă o tendință observată în întreaga țară: episoadele foarte reci devin mai rare, în timp ce cele foarte calde apar tot mai des.

Ce spun, de fapt, cifrele?

Privite împreună, datele arată că problema nu este doar încălzirea.

Problema este variabilitatea.

Județul Bacău trece într-un interval foarte scurt de la ani secetoși la ani extrem de ploioși, iar temperaturile ridicate coexistă cu episoade de precipitații abundente. Acest tipar este caracteristic unui climat în schimbare și are efecte directe asupra agriculturii, infrastructurii, gestionării resurselor de apă și riscului de inundații.

Anuarul Statistic nu oferă explicații privind cauzele acestor evoluții, însă cifrele conturează fără echivoc imaginea unui climat mai instabil decât în urmă cu doar câțiva ani.