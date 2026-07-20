Personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a participat la greva de avertisment organizată la nivel național

Personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a participat, luni, la greva de avertisment organizată la nivel național, alăturându-se protestelor desfășurate în unitățile sanitare din țară pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile care afectează salariații din sistemul public de sănătate.

Reprezentanții unității medicale au transmis că acțiunea de protest reprezintă un semnal de alarmă privind necesitatea respectării drepturilor angajaților, asigurării unor condiții de muncă echitabile și adoptării unor politici care să permită funcționarea eficientă a sistemului sanitar.

Conducerea spitalului și participanții la protest au subliniat că greva nu este îndreptată împotriva pacienților. Pe întreaga durată a acțiunii au fost respectate prevederile legale privind continuitatea actului medical, fiind asigurate urgențele și toate serviciile medicale care nu pot fi amânate.

Personalul medical, auxiliar și administrativ și-a reafirmat angajamentul față de pacienți și și-a exprimat speranța că revendicările formulate la nivel național vor conduce la un dialog constructiv cu autoritățile și la identificarea unor soluții concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru susținerea sistemului public de sănătate.

Greva de avertisment face parte din seria acțiunilor de protest organizate la nivel național de angajații din sănătate, care solicită măsuri menite să protejeze drepturile personalului și să asigure stabilitatea sistemului sanitar.