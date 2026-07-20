Castelul Rákóczi, simbol al fostei granițe dintre Moldova și Transilvania, s-a redeschis gratuit după restaurare

Castelul Rákóczi din Ghimeș-Făget, unul dintre cele mai importante monumente istorice de pe fosta frontieră dintre Moldova și Transilvania, și-a redeschis porțile pentru vizitatori după un amplu proces de restaurare. Accesul este gratuit, iar turiștii pot redescoperi fortificația ridicată în secolul al XVII-lea pentru supravegherea trecătorii Ghimeș și controlul comerțului dintre cele două provincii istorice.

Situată pe un pinten stâncos deasupra văii Trotușului (Tatros), cetatea face parte din ansamblul fostului punct vamal de la granița istorică și este înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice din România.

Proiectul de reconstrucție a fost inițiat în 2015 de Asociația „Gyimesbükkért”, pe baza documentației istorice descoperite în arhivele de la Viena. Planurile au fost elaborate de arhitectul Győző Esztány din Miercurea-Ciuc, iar în 2021 Ministerul Dezvoltării a anunțat finanțarea lucrărilor de restaurare.

Fortăreață de graniță și punct vamal

Istoricii apreciază că fortificația a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în timpul principelui Gábor Bethlen sau al lui Gheorghe I Rákóczi. Rolul său principal nu era unul defensiv, ci acela de a controla drumul comercial care lega Moldova de Transilvania și de a colecta taxele vamale.

La începutul secolului al XVIII-lea, în timpul principelui Francisc Rákóczi al II-lea, cetatea a fost consolidată și a primit numele pe care îl poartă și astăzi. Ulterior, administrația habsburgică a extins fortificația, iar în apropiere au fost amenajate un punct vamal și o stație de carantină, unde călătorii erau obligați să petreacă zece zile pentru a preveni răspândirea epidemiilor.

După reorganizarea militară de la mijlocul secolului al XVIII-lea, cetatea a intrat în administrarea Regimentului I de Grăniceri Secuiești și a rămas în funcțiune până în secolul al XIX-lea.

Legată de istoria căii ferate spre Moldova

Importanța strategică a zonei a continuat și după dispariția rolului militar al cetății. La sfârșitul secolului al XIX-lea, construcția liniei ferate dintre Transilvania și Moldova a modificat relieful din jurul fortificației. Pentru realizarea traseului au fost executate excavații importante în dealul pe care se află cetatea, iar vechea rampă de acces a fost înlocuită cu actuala scară din piatră.

Astăzi, vizitatorii ajung la Castelul Rákóczi urcând treptele care conduc spre platforma fortificată, de unde se deschide o panoramă spectaculoasă asupra văii Trotușului, a fostului punct vamal și a celebrei linii ferate care traversa odinioară granița dintre Imperiul Austro-Ungar și Regatul României.

Atracție turistică în estul Carpaților

Redeschiderea cetății completează oferta turistică a zonei Ghimeș-Făget, unde se află și fostul punct de frontieră, postul de pază nr. 30 – considerat cel mai estic post al fostelor Căi Ferate Regale Maghiare –, precum și alte obiective legate de istoria vechii frontiere dintre Moldova și Transilvania.

Accesul la Castelul Rákóczi este gratuit, iar autoritățile și inițiatorii proiectului speră ca monumentul restaurat să devină unul dintre principalele puncte de atracție turistică și istorică din estul județului Bacău.

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