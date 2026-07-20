Atletism: Trei băcăuani au fost finaliști la Europenele U18 din Italia

Delia Aștefănoaie a încheiat a șaptea proba de 400 m garduri, Amelia Negulescu a fost a noua la triplusalt feminin, în timp ce David Sârbu s-a poziționat al zecelea la triplusalt masculin

România a încheiat pe loc codaș Campionatele Europene U18 la atletism derulate la finalul săptămânii trecute, la Rieti, în Italia. Mai exact, pe pozițiile 22-24 din totalul de 25. Bilanțul? O singură medalie: argintul cucerit de Carolina Pungă în proba de 200m. În lotul tricolor deplasat la Rieti au figurat patru băcăuani. Iar trei dintre aceștia și-au făcut treaba, izbutind calificarea în finală. Este vorba de Delia Aștefănoaie, Amelia Negulescu și David Sârbu.

Dintre ei, cel mai aproape de o medalie a fost eleva Teodorei Jercălău de la CSM Bacău, Delia Aștefănoaie. La 400m garduri, Delia s-a poziționat a șaptea în Europa, cu 59,62 secunde, ea obținând calificarea în finală după ce și-a câștigat seria din semifinală cu un record personal: 58,66. Și pentru a vă face o idee, bronzul continental al probei a fost cucerit la Rieti de către britanica Lucia Bertacchini cu un timp de 58,13.

„Având în vedere că au fost trei curse de 400 metri garduri în trei zile consecutive la 36 de grade, rezultatul Deliei, care este o sportivă născută în 2010, reprezintă o performanță notabilă. Sunt mândră de ea, mai ales că vorbim de o probă foarte grea”, a declarat antrenoarea Deliei Aștefănoaie, Teodora Jercălău. În ceea ce-i privește pe ceilalți doi finaliști băcăuani la Europenele U18, Amelia Negulescu (SCM Bacău, antrenor Cristi Nemțeanu) s-a clasat a noua la triplusalt feminin, în timp ce David Sârbu (CSM/ CSȘȘ Bacău, antrenoare Mariana Sârbu) a venit pe locul 10 la triplusalt masculin. Rezultatele celor trei atleți băcăuani sunt demne de tot respectul, mai ales că performanțele depășesc cu mult condițiile ce li se oferă. În altă ordine de idei, tot în weekend, la Deva s-a desfășurat finala Campionatelor Naționale U23.

La feminin, Adnana Vrînceanu, atletă cu dublă legitimare (SCM Bacău/ Dinamo București) a cucerit patru medalii: două de aur și două de argint. Eleva lui Cristi Nemțeanu la SCM Bacău s-a laureat dublă vicecampioană națională U23 la 100 m, respectiv 200m, ea trecându-și în palmares și două titluri de campioană cucerite la 4x100m și 4x400m cu ștafeta lui Dinamo.

La masculin, cu greutatea de 7 kg, Raul Filimon (SCM Bacău, antrenoare Mihaela Melinte) a cucerit argintul național cu un record personal: 17,12 metri. În fine, să menționăm că la Campionatele Mondiale U20 de atletism programate la începutul lui august, la Oregon, în Statele Unite ale Americii, în lotul României se vor regăsi trei băcăuani: Daria Vrînceanu (SCM Bacău, antrenor Cristi Nemțeanu), Delia Aștefănoaie (CSM Bacău, antrenoare Teodora Jercălău) și proaspătul vicecampion U23 la greutate, Raul Filimon (SCM Bacău, antrenoare Mihaela Melinte). Trei băcăuani, așadar. Și, să sperăm, trei noi finaliști!