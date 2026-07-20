Site-ul e-guvernare.ro a devenit temporar inaccesibil după expirarea domeniului

Platforma e-guvernare.ro, unul dintre principalele portaluri prin care cetățenii și instituțiile publice accesează servicii electronice ale statului român, a fost temporar indisponibilă luni, nu din cauza unui atac cibernetic, ci dintr-un motiv mult mai banal: domeniul de internet nu mai fusese reînnoit la timp.

Potrivit informațiilor afișate în registrul domeniilor .ro, domeniul e-guvernare.ro apărea cu statusul „PendingDelete”, ceea ce indică faptul că procesul de expirare și ștergere a domeniului fusese deja inițiat.

Ce este e-guvernare.ro

Portalul e-guvernare.ro reprezintă una dintre platformele oficiale ale statului român pentru furnizarea de servicii electronice. Prin intermediul său, cetățenii și instituțiile pot accesa diverse servicii administrative online, precum depunerea unor documente sau interacțiunea electronică cu autoritățile publice.

Domeniul este înregistrat pe numele Agenției pentru Agenda Digitală a României.

Ce este un domeniu de internet

Un domeniu de internet este, pe scurt, adresa pe care o introduce utilizatorul în browser pentru a ajunge la un site. În cazul de față, e-guvernare.ro este numele ușor de reținut care indică browserului unde se află serverul pe care este găzduit portalul.

Fără această adresă, utilizatorii nu mai pot accesa site-ul în mod obișnuit, chiar dacă serverele pe care rulează aplicațiile funcționează în continuare.

De ce expiră un domeniu

Spre deosebire de o percepție răspândită, un domeniu de internet nu este cumpărat definitiv. El trebuie reînnoit periodic, iar titularul plătește taxa aferentă pentru păstrarea dreptului de utilizare.

Dacă reînnoirea nu este efectuată la timp, domeniul trece prin mai multe etape administrative. Inițial poate intra într-o perioadă de suspendare, în care site-ul nu mai este accesibil, iar ulterior ajunge în starea PendingDelete, ceea ce înseamnă că este programat pentru ștergere din registru și poate deveni disponibil pentru o nouă înregistrare.

În această perioadă, site-ul asociat domeniului nu mai poate fi accesat folosind adresa respectivă.

În cazul e-guvernare.ro, indisponibilitatea a fost provocată de această situație administrativă și nu de un incident de securitate informatică sau de un atac al hackerilor.

Între timp, problema a fost remediată, domeniul a fost reînnoit, iar portalul e-guvernare.ro a redevenit accesibil utilizatorilor.