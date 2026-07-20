Jandarmii băcăuani au acordat primul ajutor unui bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din municipiu

Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au intervenit în seara zilei de 19 iulie pentru acordarea primului ajutor unui bărbat care s-a prăbușit pe domeniul public și s-a lovit la cap.

Potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile, incidentul s-a produs în jurul orei 21:35, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate în zona de competență a Secției 1 Poliție Bacău.

În timp ce patrulau pedestru în zona Piața Sud, pe Calea Mărășești, jandarmii au observat un bărbat care a căzut brusc la pământ, lovindu-se cu capul de trotuar și suferind o plagă sângerândă.

Militarii au intervenit imediat, acordând primul ajutor și aplicând măsurile necesare pentru oprirea hemoragiei. În paralel, au solicitat intervenția unui echipaj medical de urgență și au monitorizat permanent starea victimei până la sosirea acestuia.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău subliniază că intervenția rapidă a patrulei a contribuit la acordarea în timp util a primului ajutor, până la preluarea victimei de către personalul medical.