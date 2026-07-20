Femeie surprinsă de o cameră de supraveghere în timp ce răstoarnă vasele cu apă lăsate pentru animale, pe o stradă din Bacău

Un gest care a stârnit indignare în rândul iubitorilor de animale a fost surprins de o cameră de supraveghere amplasată pe o stradă din municipiul Bacău. Imaginile arată o femeie care se apropie de mai multe recipiente cu apă amplasate pe trotuar și le răstoarnă, lăsându-le goale.

Incidentul are loc într-o perioadă în care temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius, iar recipientele cu apă sunt amplasate de voluntari și locuitori pentru a oferi o sursă de hidratare păsărilor și animalelor fără stăpân.

Potrivit persoanelor care au făcut publică înregistrarea, caserolele erau umplute zilnic cu apă tocmai pentru a ajuta animalele să facă față caniculei. Gestul surprins de camera video a provocat numeroase reacții de nemulțumire în mediul online, mulți considerând că distrugerea unui astfel de gest de solidaritate este greu de înțeles.

„Sunt aproape 40°C, iar o simplă caserolă cu apă poate însemna viață pentru o pasăre însetată. Și totuși, există oameni care aleg să o răstoarne. O caserolă cu apă nu costă aproape nimic, dar pentru o pasăre poate însemna încă o zi de viață”, au transmis cei care au distribuit imaginile.

Medicii veterinari și organizațiile pentru protecția animalelor recomandă ca, în perioadele de caniculă, oamenii să lase recipiente cu apă în locuri umbrite, acestea putând face diferența pentru păsările și animalele care nu au acces la surse naturale de apă.

Deși gestul surprins în imagini nu pare să fi provocat alte pagube materiale, el readuce în atenție importanța respectului față de animale și față de inițiativele civice menite să le ofere un minim ajutor în condiții meteorologice extreme. În astfel de zile, un vas cu apă poate deveni o resursă esențială pentru supraviețuirea viețuitoarelor afectate de temperaturile ridicate.