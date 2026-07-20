Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, marcată la Baza 95 Aeriană din Bacău prin ceremonii militare și religioase

Baza 95 Aeriană din Bacău a marcat luni, 20 iulie, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române printr-o serie de manifestări dedicate memoriei eroilor aviatori și recunoașterii activității militarilor care își desfășoară misiunile în cadrul unității.

Sărbătorită în fiecare an sub patronajul Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, Ziua Aviației Române aduce un omagiu atât pionierilor și eroilor aviației militare, cât și personalului care asigură în prezent îndeplinirea misiunilor Forțelor Aeriene Române.

Programul organizat la Baza 95 Aeriană a inclus o ceremonie militară și religioasă în memoria aviatorilor căzuți la datorie, moment dedicat cinstirii sacrificiului celor care au contribuit la dezvoltarea și apărarea aviației române.

Manifestările au fost completate de competiția sportivă „Cupa 20 Iulie” și de simpozionul „Dialog între generații”, eveniment care a reunit cadre militare active și în rezervă, oferind prilejul unui schimb de experiență între generații. La activități au participat reprezentanți ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, precum și ai Fundației „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu” – Filiala Bacău.

În cadrul ceremoniei au fost acordate recompense militarilor și personalului civil care s-au remarcat prin profesionalism și prin contribuția la rezultatele obținute de unitate, fiind evidențiată importanța efortului colectiv în îndeplinirea misiunilor specifice.

La finalul manifestărilor, reprezentanții Bazei 95 Aeriene au transmis mulțumiri tuturor participanților și felicitări personalului recompensat, adresând totodată urări de „cer senin și succes în toate misiunile”, precum și un mesaj de „La mulți ani!” tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Proroc Ilie.