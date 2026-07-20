Cât de importantă e igienizarea rufelor pentru controlul alergiilor? + Cum o poți face corect  

Rufele intră zilnic în contact direct cu pielea și pot reține praf, polen, fragmente provenite de la acarieni, păr de animale, transpirație și reziduuri de produse cosmetice. Pentru o persoană cu rinită alergică, astm, dermatită atopică sau piele sensibilă, modul în care sunt spălate, uscate și depozitate textilele poate influența nivelul de expunere la anumiți factori iritanți. Igienizarea corectă nu vindecă alergiile, dar poate completa măsurile recomandate pentru reducerea alergenilor din locuință.

Lenjeriile de pat merită o atenție specială, deoarece petreci mai multe ore în contact cu ele. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology recomandă spălarea săptămânală a cearșafurilor, fețelor de pernă și păturilor în apă fierbinte, la aproximativ 54°C, atunci când eticheta materialului permite această temperatură. Pentru controlul acarienilor sunt utile și husele speciale pentru saltele și perne, precum și menținerea unei umidități interioare reduse.

După spălare și uscare, o stație de călcat de la Altex te poate ajuta să netezești eficient lenjeriile, hainele și textilele de casă, mai ales dacă pregătești frecvent cantități mari. Aburul este util pentru îngrijirea țesăturilor și pentru reducerea cutelor, însă călcarea nu este un înlocuitor pentru spălarea corectă, clătirea completă și uscarea corespunzătoare.

Înainte de a modifica temperatura de spălare sau de a utiliza mai mult abur, verifică eticheta produsului. Unele fibre naturale rezistă la programe mai intense, în timp ce materialele sintetice, lâna sau țesăturile delicate pot necesita temperaturi reduse și proceduri speciale. O rutină eficientă trebuie să reducă expunerea la alergeni fără să deterioreze textilele.

Cum alegi o stație de călcat pentru textilele casei

Analizează mai întâi volumul de rufe. Pentru lenjerii, cămăși, huse și textile de dimensiuni mari, un rezervor de 1,7-1,8 litri reduce numărul întreruperilor. Debitul continuu menține un flux constant de abur, în timp ce jetul suplimentar este destinat cutelor persistente și materialelor mai groase.

Presiunea influențează capacitatea aburului de a pătrunde în fibre. Un model de 6-6,5 bari este potrivit pentru sesiuni obișnuite, iar unul de 8 bari poate oferi mai multă putere pentru volume mari. Verifică și greutatea fierului, forma tălpii, protecția împotriva arderii materialelor, sistemul anticalcar și posibilitatea utilizării verticale.

Nu alege aparatul pornind de la ideea că aburul elimină automat orice alergen. Rolul principal al stației este îngrijirea și finisarea textilelor. Pentru controlul alergiilor, baza rămâne o rutină coerentă care include spălare, clătire, uscare, depozitare curată și reducerea prafului din încăpere.

Stații de călcat de pe altex.ro pe care le poți analiza

1. Stație de călcat TEFAL Express Easy SV6140E0, 2200 W, 380 g/min, 1,7 l, talpă ceramică, negru-gri

Sursa foto: Altex.ro

Tefal Express Easy SV6140E0 este o opțiune compactă pentru sesiuni regulate de călcat. Oferă o presiune de 6 bari, debit continuu de până la 120 g/min și un jet de până la 380 g/min, potrivit pentru cute mai persistente. Puterea naturală a aburului elimină până la 99,99% dintre virusuri, bacterii și germeni vs un fier de călcat obișnuit. Modelul mai include talpă Xpress Glide, sistem Calc Clear și mecanism de blocare pentru transport și depozitare.

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1. Stație de călcat PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80, 2700 W, 600 g/min, 1,8 l, talpă T-ionicGlide, auriu-negru

Sursa foto: Altex.ro

Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 oferă un jet de abur de până la 600 g/min și un rezervor detașabil de 1,8 litri. Tehnologia OptimalTEMP elimină necesitatea reglării manuale a temperaturii pentru materialele care pot fi călcate, iar sistemul inteligent de abur adaptează eliberarea acestuia în timpul utilizării. Talpa T-ionicGlide și sistemul Easy De-Calc Plus sunt orientate spre alunecare ușoară și întreținere periodică.

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1. Stație de călcat TEFAL Express Power SV8130E0, 2800 W, 450 g/min, 1800 ml, talpă Durilium, negru-alb

Sursa foto: Altex.ro

Tefal Express Power SV8130E0 oferă o presiune de 6,5 bari, un debit continuu de până la 125 g/min și un jet de până la 450 g/min. Rezervorul de 1,8 litri permite sesiuni mai lungi, iar alimentarea poate fi realizată și în timpul utilizării. Tehnologia No Setting stabilește combinația dintre temperatură și abur pentru materialele care pot fi călcate, iar colectorul anticalcar simplifică întreținerea. Este o variantă potrivită dacă pregătești frecvent lenjerii, cămăși și textile de dimensiuni mari.

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Cum folosești corect aburul pe diferite textile

Înainte de călcare, verifică simbolurile de pe etichetă și sortează articolele în funcție de material. Începe cu țesăturile care necesită temperaturi reduse și continuă cu bumbacul sau inul. Chiar dacă aparatul reglează automat temperatura, nu călca articole marcate ca incompatibile cu această operațiune.

Pentru lenjerii, poți suprapune materialul în cel mult câteva straturi subțiri, astfel încât aburul să circule, dar rezultatul cel mai uniform se obține lucrând pe porțiuni. Lasă textilele să se răcească și să se usuce complet înainte de împăturire; depozitarea materialului încă umed poate favoriza mirosurile neplăcute.

Aburul vertical este util pentru perdele și haine pe umeraș, dar trebuie folosit de la distanța recomandată în manual. Nu direcționa jetul spre piele și nu aplica abur pe un articol în timp ce acesta este purtat.

Igienizarea rufelor este o componentă importantă a controlului expunerii la alergeni, mai ales în dormitor și în cazul textilelor care intră frecvent în contact cu pielea. Spălarea la temperatura permisă de material, dozarea corectă a detergentului, clătirea completă și uscarea corespunzătoare sunt etapele de bază.

Stația de călcat completează această rutină prin netezirea și finisarea eficientă a țesăturilor, dar nu trebuie considerată o metodă independentă de control al alergiilor. Alege aparatul în funcție de volumul de rufe, presiunea aburului, capacitatea rezervorului și ușurința întreținerii, iar pentru simptome persistente solicită evaluarea unui medic alergolog sau dermatolog.

Întrebări frecvente despre igienizarea rufelor

Călcarea cu abur elimină alergenii din haine?

Aburul poate contribui la îngrijirea termică a unor textile, dar nu înlocuiește spălarea cu detergent, clătirea și uscarea. Pentru controlul alergiilor, trebuie să reduci constant alergenii din rufe și din mediul interior.

La ce temperatură trebuie spălată lenjeria pentru acarieni?

Pentru lenjeriile care permit acest lucru, organizațiile de alergologie recomandă apă fierbinte, în jur de 54-60°C. Verifică eticheta, deoarece anumite țesături nu rezistă la această temperatură.

Este necesar un detergent special pentru persoanele alergice?

În cazul pielii sensibile sau al dermatitei, poate fi util un detergent fără parfum și coloranți. Folosește doza recomandată și asigură o clătire completă, pentru a limita reziduurile rămase în fibre.

Trebuie să calc toate hainele după spălare?

Nu. Respectă instrucțiunile de întreținere și calcă doar textilele compatibile. Pentru controlul alergenilor sunt mai importante spălarea regulată, uscarea completă și depozitarea într-un spațiu curat.

Cât de des trebuie schimbată și spălată lenjeria de pat?

În cazul sensibilității la acarieni, recomandarea frecventă este spălarea săptămânală a cearșafurilor și fețelor de pernă. Frecvența poate fi adaptată nevoilor tale și recomandărilor medicului alergolog.