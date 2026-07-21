Profesorii pot folosi prima de carieră didactică pentru cursuri, cărți și platforme educaționale. Ministerul Educației a publicat listele oficiale

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat pot începe să își planifice modul în care vor utiliza prima de carieră didactică în anul școlar și universitar 2025-2026, după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat atât lista cursurilor de formare profesională eligibile, cât și lista cheltuielilor pentru achiziționarea de cărți de specialitate și alte materiale didactice.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei net și este acordată în baza Ordonanței de Urgență nr. 39/2026, act normativ care stabilește regulile de acordare și utilizare a acestui sprijin financiar.

Cel puțin 65% din sumă trebuie folosită pentru formare profesională

Potrivit ordonanței, cea mai mare parte a banilor trebuie direcționată către dezvoltarea profesională. Astfel, minimum 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru plata cursurilor de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Listele cu programele eligibile și furnizorii acreditați au fost publicate încă din luna mai și pot fi actualizate pe parcursul implementării programului.

Cursurile sunt împărțite în două categorii:

programe acreditate, destinate atât învățământului preuniversitar, cât și celui universitar;

programe avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Ce alte cheltuieli sunt permise

Pe lângă formarea profesională, profesorii pot utiliza diferența rămasă din prima de carieră didactică pentru achiziționarea unor resurse necesare activității la clasă.

Prin Ordinul nr. 4.325/2026, publicat recent, Ministerul Educației a aprobat lista cheltuielilor eligibile pentru această categorie.

Printre acestea se numără:

manuale școlare și auxiliare didactice;

cărți și publicații de specialitate;

lucrări de pedagogie, psihologie și sociologie educațională;

ghiduri și albume metodice dedicate artelor vizuale, muzicii și artelor spectacolului;

cărți utilizate în procesul didactic;

acces la platforme și resurse educaționale digitale.

De asemenea, ordonanța permite și efectuarea altor cheltuieli necesare desfășurării actului educațional, cu condiția ca acestea să fie în legătură directă cu activitatea didactică.

Cine beneficiază de prima de carieră didactică

Sprijinul financiar este destinat personalului aflat în activitate din învățământul de stat, respectiv:

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;

personalului didactic auxiliar;

conferențiarilor universitari;

șefilor de lucrări și lectorilor universitari;

asistenților universitari;

personalului didactic auxiliar din învățământul superior de stat.

Cum și până când poate fi utilizată

Prima de carieră didactică este acordată începând cu luna mai 2026 și este distribuită sub forma unui card emis și livrat de Poșta Română către unitățile și instituțiile de învățământ.

Sumele pot fi utilizate până la:

31 august 2026 , pentru personalul din învățământul preuniversitar;

, pentru personalul din învățământul preuniversitar; 30 septembrie 2026, pentru personalul din învățământul universitar.

Prin acest mecanism, Ministerul Educației urmărește să sprijine perfecționarea profesională a cadrelor didactice și accesul acestora la resurse educaționale moderne, cu accent pe formarea continuă și îmbunătățirea calității procesului de predare.

Programe acreditate pentru învățământul preuniversitar

Programe acreditate pentru învățământul superior

Programe avizate pentru învățământul preuniversitar