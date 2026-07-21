Adrian Streinu-Cercel participă pentru prima dată la Conferința Medicală Buhuși. Tema ediției: comunicarea dintre pacient și echipa medicală

Profesorul universitar doctor Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, va participa pentru prima dată, în format fizic, la Conferința Medicală Buhuși – Ediția a VII-a, care va avea loc în perioada 27–29 august 2026.

Ediția din acest an are ca temă „Comunicarea eficientă între pacient și echipa medicală”, subiect considerat esențial pentru creșterea calității actului medical și a siguranței pacienților.

Organizatorii anunță că evenimentul va fi creditat pentru mai multe categorii profesionale, inclusiv medici, specialiști în managementul calității, bioingineri medicali, asistenți sociali, asistenți medicali și dieteticieni.

Programul conferinței va include prezentări susținute de experți recunoscuți în domeniul medical, exemple de bune practici, studii de caz, dezbateri interdisciplinare și sesiuni dedicate schimbului de experiență și dezvoltării colaborărilor profesionale.

Potrivit organizatorilor, Conferința Medicală Buhuși continuă direcția lansată în 2025, declarat „Anul Empatiei”, și promovează ideea că o comunicare eficientă între pacient și personalul medical contribuie la îngrijiri mai sigure, la creșterea încrederii în sistemul sanitar și la rezultate terapeutice mai bune.

Conferința Medicală Buhuși a devenit, în ultimii ani, unul dintre evenimentele de referință dedicate profesioniștilor din sănătate din regiunea Moldovei, reunind specialiști din diverse domenii medicale și conexe.