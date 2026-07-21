Femeie din Bacău, implicată într-un grav accident cu un camion încărcat cu butelii pe DN2-E85. Cinci persoane, între care trei copii, au ajuns la spital

O femeie de 47 de ani din județul Bacău a fost implicată luni seară într-un grav accident rutier produs pe DN2-E85, în comuna Săbăoani, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autotren încărcat cu sute de butelii. În urma impactului, cinci persoane din autoturism, inclusiv trei copii, au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, accidentul s-a produs la intersecția DN2 cu DJ 207B.

„În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat din județul Suceava conducea un ansamblu auto pe DN2, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 47 de ani, din județul Bacău, ce se deplasa pe DJ 207B”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În autoturism se aflau cinci persoane. Șoferița, o altă femeie de 47 de ani aflată pe locul din dreapta și trei minori au fost răniți în urma impactului. De asemenea, șoferul autotrenului a suferit leziuni.

Pompierii au intervenit pentru descarcerarea celor două femei rămase blocate în autoturism, în timp ce conducătorul camionului a fost extras din cabina avariată.

„Cele două femei, în vârstă de 46 și 48 de ani, conștiente, cooperante și cu politraumatisme, au fost predate echipajelor SMURD și SAJ pentru îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Cei trei copii, doi băieți de 13 ani și un adolescent de 17 ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați la spital.

Accidentul a provocat și răsturnarea încărcăturii autotrenului. Toate buteliile transportate au căzut pe carosabil, iar echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea acestora și eliminarea oricărui risc.

Potrivit ISU Neamț, au fost ridicate de pe șosea 722 de butelii: 350 galbene cu butan, 353 albastre cu butan, 9 butelii gri cu GPL și 10 butelii gri de mari dimensiuni. Trei dintre acestea prezentau defecțiuni.

Circulația pe DN2-E85 a fost blocată pe durata intervenției.

Șoferii implicați în accident nu au putut fi testați cu aparatul etilotest la locul evenimentului, urmând să le fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.