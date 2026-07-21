10 medalii ale înotătorilor băcăuani la Cupa României

În perioada 17 -19 iulie 2026 la Târgu Mureș s-a organizat Cupa României Seniori, Tineret și Juniori I-II, competiție la care au participat 460 de sportivi de la 77 cluburi din țară.

Clubul Sportiv NAUTICA Bacău a avut la startul competiției un număr de 10 sportivi și enumerăm aici pe: Borcea Robert, Lazarev Luca, Patrichi Rareș, Mereuță Andreas, Varga Mihai, Deleu Cosmin, Măriuț Serena, Mihăeș Eliza. Tot din aceeași echipă fac parte și înotătorii Adam Toma, Varga Robert sportivi legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău dar antrenați tot de antrenorii Nautica – Sabin Jitaru, Alexandru Popa și Adrian Poeană.

Sportivii băcăuani au reușit să câștige 10 medalii iar evoluțiile lor au făcut ca mulți dintre ei să reușească calificări în finalele probelor la care au luat startul.

Rezultate de remarcat:

Borcea Robert, 100m Fluture locul 2 (Tineret)

50m Spate Locul 3 (Tineret)

200m Fluture locul 1 (Tineret)

200m Fluture locul 2 (Seniori)

Lazarev Luca, 200m Mixt Locul 2 (Juniori I)

400m Mixt locul 3 (Juniori I)

Măriuț Serena, 100m Bras locul 3 (Tineret)

Varga Mihai, 200m Spate locul 3 (Tineret)

Mereuță Andreas, 200m Bras locul 3 (Juniori II)

Adam Toma, 50m Liber locul 3 (Seniori) – CS Știința Bacău