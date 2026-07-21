Vasile Alecsandri, fiul Bacăului care a scris „Hora Unirii”. Se împlinesc 205 ani de la nașterea marelui poet

Se împlinesc astăzi 205 ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii române și una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la formarea României moderne. Născut la 21 iulie 1821, la Bacău, poetul, dramaturgul și omul politic rămâne una dintre cele mai importante figuri ale generației pașoptiste și autorul unor opere care au intrat definitiv în patrimoniul cultural național.

Puțini își mai amintesc astăzi că Vasile Alecsandri este băcăuan prin naștere. Tatăl său, medelnicerul Vasile Alecsandri, era unul dintre boierii înstăriți ai Moldovei, iar copilăria viitorului poet s-a desfășurat între Bacău și moșia familiei de la Mircești, loc care avea să-i inspire multe dintre creațiile literare.

Poetul care a dat glas idealului unirii

Numele lui Alecsandri este legat pentru totdeauna de „Hora Unirii”, poezia publicată în 1856, devenită simbol al luptei pentru unirea Moldovei și Țării Românești. Versurile sale au fost cântate de mulțimile care susțineau alegerea lui Alexandru Ioan Cuza și continuă, aproape două secole mai târziu, să fie rostite la fiecare aniversare a Unirii Principatelor.

Însă contribuția sa la făurirea statului român nu s-a limitat la literatură. Alecsandri a fost unul dintre diplomații care au promovat cauza românească în marile capitale europene, folosindu-și prestigiul pentru a convinge puterile vremii să sprijine proiectul unirii.

Un creator al literaturii române moderne

Vasile Alecsandri a fost un autor de o remarcabilă diversitate. A scris poezie, teatru, proză și memorialistică și a avut un rol esențial în dezvoltarea limbii și literaturii române moderne.

„Pastelurile” sale sunt considerate unele dintre cele mai frumoase descrieri ale naturii din literatura română, în timp ce ciclul „Chirița” rămâne una dintre cele mai cunoscute satire ale societății românești din secolul al XIX-lea.

Tot lui îi datorăm și salvarea unei părți importante din patrimoniul folcloric românesc. A cules și a publicat balade, doine și cântece populare într-o perioadă în care cultura orală începea să se piardă, contribuind decisiv la păstrarea identității naționale.

Primul mare premiu internațional al literaturii române

În 1878, poezia „Cântecul gintei latine” i-a adus lui Vasile Alecsandri marele premiu la concursul organizat de Societatea Limbilor Romanice din Montpellier, Franța. Distincția a reprezentat una dintre primele recunoașteri internaționale importante pentru literatura română și l-a consacrat ca unul dintre cei mai apreciați autori ai epocii.

Moștenirea lăsată Bacăului

Astăzi, numele lui Vasile Alecsandri este purtat de străzi, școli și instituții culturale din întreaga țară, inclusiv din municipiul Bacău. Deși este asociat adesea cu Mirceștiul, locul unde și-a petrecut mare parte din viață și unde s-a stins din viață în 1890, orașul Bacău rămâne locul în care a început povestea unuia dintre cei mai mari scriitori români.

La 205 ani de la naștere, opera lui Vasile Alecsandri continuă să fie citită, studiată și recitată de generații întregi de elevi. Într-o perioadă în care identitatea națională și valorile culturale sunt din nou intens dezbătute, moștenirea lăsată de poetul născut la Bacău rămâne la fel de actuală: credința în puterea culturii, a limbii române și a unității unui popor.