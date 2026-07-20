Ploaia n-a putut opri sărbătoarea folclorului

Nici ploaia torențială nu a reușit să umbrească bucuria Festivalului Județean de Folclor desfășurat la Slănic Moldova. În zilele de 18 și 19 iulie, stațiunea supranumită „Perla Moldovei” a găzduit cea de-a XXXIV-a ediție a festivalului, organizat în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 225 de ani de la descoperirea primului izvor de apă minerală. Directorul festivalului a fost Florin-Lucian Zăncescu, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău.

Pe scena amplasată în centrul stațiunii au evoluat ansambluri, grupuri vocale și soliști din mai multe localități ale județului Bacău. Deși ploaia a însoțit aproape întregul program artistic, spectacolul nu s-a oprit nicio clipă. Artiștii și-au continuat recitalurile, iar publicul a rămas aproape de scenă, bucurându-se de fiecare moment.

Adăpostiți sub umbrelele amplasate de organizatori sau la mesele din apropierea scenei, spectatorii au urmărit cu răbdare programul artistic. Dacă în alți ani se prindeau în joc alături de interpreți, de această dată au aplaudat de sub umbrele. În jurul lor, meșterii populari și comercianții își întâmpinau vizitatorii, iar mirosul preparatelor pregătite pe grătar se împletea cu aerul curat al muntelui, păstrând atmosfera unei autentice sărbători populare.

Grupul vocal „Spic de grâu” din comuna Orbeni a participat și în acest an la festival, alături de soliști pe care îi pregătesc. Ca de fiecare dată, ne-a fost alături domnul Costache Popa, primarul comunei Orbeni, un susținător al activităților culturale dedicate copiilor și al proiectelor prin care tradițiile sunt duse mai departe.

Până să ne vină rândul, copiii au așteptat cuminți în microbuz. Au cântat, au glumit, au făcut fotografii iar unii au urmărit desfășurarea spectacolului. Nerăbdarea de a urca pe scenă era mai puternică decât vremea de afară.

Când a venit momentul nostru, ploaia continua să cadă mărunt, dar emoțiile au învins orice urmă de teamă. Copiii din grupul „Spic de grâu” au urcat pe scenă cu aceeași naturalețe și bucurie cu care repetă la fiecare întâlnire. Programul nostru a fost răsplătit cu aplauze, iar colajul din folclorul copiilor „Podul de piatră” a adus zâmbete pe chipurile spectatorilor.

Emoția cea mai mare aveam însă să o trăiesc la finalul programului nostru artistic.

Ștefan Negru, prezentatorul festivalului, referent al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și unul dintre foștii mei „bobocei”, a urcat pe scenă și a ținut să împărtășească publicului un gând care m-a emoționat profund.

A spus că, urmărind copiii din grupul „Spic de grâu” interpretând colajul „Podul de piatră”, și-a amintit de primii lui pași în lumea folclorului, făcuți alături de mine.

Au fost cuvinte simple, rostite din inimă, dar care au însemnat enorm pentru mine. Într-o clipă, mi-am revăzut fostul elev de odinioară și am înțeles că dragostea pentru folclor se transmite din generație în generație, iar aceasta este cea mai frumoasă răsplată pe care o poate primi un dascăl.

După încheierea programului nostru artistic, fiecare copil a plecat spre casă împreună cu părinții sau bunicii săi, purtând în suflet bucuria unei noi experiențe pe scenă.

Înainte de a porni și eu spre casă, am mai privit o dată spre Slănic Moldova. Ploaia se oprise, norii se risipeau încet, iar dintre pădurile care înconjoară stațiunea se ridicau văluri de abur. În lumina blândă de după ploaie, „Perla Moldovei” își dezvăluia încă o dată frumusețea.

Festivalul avea să continue până târziu în noapte.

Noi am plecat spre casă obosiți, dar fericiți și mulțumiți că am fost parte din această frumoasă sărbătoare a folclorului și că nici ploaia nu reușise să umbrească bucuria unei zile trăite sub semnul tradiției.

Maria Șalaru