ANALIZĂ | Ce înseamnă, în cifre, activitatea Spitalului Județean Bacău? Costul unui pacient, al unei zile de spitalizare și povara pe fiecare medic

Cifrele din bilanțul Spitalului Județean de Urgență Bacău pot părea greu de urmărit la prima vedere. Însă, transformate în indicatori simpli, ele oferă o imagine mult mai clară asupra dimensiunii activității celei mai mari unități sanitare din județ.

Cât costă, în medie, tratarea unui pacient?

În 2025, Spitalul Județean a avut venituri totale de 465,6 milioane de lei și a externat 47.277 de pacienți (45.663 cazuri acute și 1.614 cazuri cronice decontate).

Rezultă că venitul mediu aferent unui pacient externat este de aproximativ 9.850 de lei.

Este important de precizat că această sumă nu reprezintă costul unei internări obișnuite. Ea include toate cheltuielile necesare funcționării spitalului: salarii, medicamente, materiale sanitare, laboratoare, utilități, întreținere, investiții și servicii auxiliare.

O zi de spitalizare valorează aproape 1.800 de lei

Pacienții au însumat în 2025 un total de 259.481 de zile de spitalizare.

Raportând veniturile totale la acest indicator, rezultă că o zi de spitalizare valorează, în medie, aproximativ 1.794 de lei.

Și aici vorbim despre costul mediu al întregului sistem, nu despre suma cheltuită efectiv pentru un anumit pacient.

Fiecare angajat „gestionează” peste 240.000 de lei anual

Spitalul are 1.906 angajați, iar veniturile totale sunt de 465,6 milioane de lei.

Asta înseamnă că, statistic, fiecărui angajat îi revin aproximativ 244.000 de lei din bugetul anual al instituției.

Desigur, nu este vorba despre productivitatea individuală, ci despre raportul dintre dimensiunea bugetului și numărul de persoane care asigură funcționarea spitalului.

Cheltuiala medie cu un angajat depășește 161.000 de lei pe an

Cheltuielile totale de personal au fost de 307,3 milioane de lei.

Raportate la cei 1.906 angajați, rezultă o cheltuială medie anuală de aproximativ 161.000 de lei pentru fiecare angajat, adică în jur de 13.400 de lei pe lună.

Această valoare include salariile brute, contribuțiile angajatorului și toate drepturile salariale, nu salariul net încasat de fiecare angajat.

Câți pacienți revin, în medie, unui medic?

Spitalul are 220 de medici (218 angajați și încă doi în alte forme de colaborare).

Raportând cele 47.277 de externări, rezultă că un medic gestionează, în medie, aproximativ 215 pacienți externați pe an.

În realitate, distribuția este foarte diferită între specialități. Medicii din UPU, ATI, chirurgie sau oncologie au volume și grade de complexitate incomparabile cu alte secții.

Un asistent medical participă la îngrijirea a peste 50 de pacienți externați anual

Cu 880 de asistenți medicali, rezultă o medie de aproximativ 54 de pacienți externați pentru fiecare asistent.

Și acest indicator trebuie interpretat cu prudență, deoarece un pacient poate necesita zeci sau chiar sute de intervenții de îngrijire pe durata internării.

Ce spun, de fapt, aceste cifre?

Indicatorii arată dimensiunea impresionantă a activității Spitalului Județean de Urgență Bacău. Instituția funcționează cu un buget apropiat de jumătate de miliard de lei, tratează aproape 50.000 de pacienți anual și operează cu o schemă de personal acoperită în proporție de doar 75%.

În același timp, raportul arată că resursa umană rămâne cea mai importantă investiție: două treimi din veniturile spitalului sunt destinate cheltuielilor de personal. Iar pe măsură ce complexitatea cazurilor crește, presiunea asupra medicilor, asistenților și personalului auxiliar devine tot mai mare.