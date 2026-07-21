Economistul Radu Georgescu: Economia României „a rămas fără combustibil”, pe fondul scăderii consumului și producției industriale

Economistul Radu Georgescu susține că economia României traversează o perioadă de deteriorare accentuată, argumentând că atât consumul populației, cât și investițiile companiilor – pe care le consideră „cele două motoare ale economiei” – și-au pierdut din forță în ultimul an.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Georgescu compară economia cu „un avion rămas fără combustibil”, afirmând că scăderea consumului și a producției industriale indică o încetinire puternică a activității economice.

Potrivit economistului, consumul populației, care reprezintă aproximativ 60% din Produsul Intern Brut, înregistrează cea mai amplă scădere din ultimii 15 ani, pe fondul diminuării puterii de cumpărare. Acesta pune evoluția pe seama majorărilor de taxe și a inflației ridicate, despre care afirmă că au determinat populația să reducă cheltuielile.

În același timp, Georgescu susține că și investițiile private sunt afectate de același context economic. El apreciază că majorarea fiscalității și inflația îi determină pe antreprenori să amâne proiectele de dezvoltare, iar menținerea cursului de schimb al leului la un nivel pe care îl consideră „artificial” ar reduce competitivitatea produselor românești pe piețele externe.

Economistul invocă și datele Băncii Naționale a României, potrivit cărora investițiile străine directe au scăzut cu 25% în primele cinci luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

Ca exemplu al efectelor asupra industriei, Georgescu amintește decizia Grupului Renault ca viitorul model Dacia din segmentul C, cunoscut sub numele de proiect C-Neo, să fie produs la uzina din Bursa, Turcia, și nu la Mioveni. În opinia sa, această decizie reflectă creșterea costurilor de producție din România și pierderea competitivității.

În concluzie, economistul consideră că relansarea economiei ar necesita anularea majorărilor de taxe introduse în ultimul an și acordarea unor măsuri de sprijin pentru producătorii români, precum subvenții pentru dobânzi și energie, astfel încât produsele fabricate în România să devină din nou competitive.