Jandarmii au prezentat noile reguli pentru organizarea competițiilor sportive. Accent pe siguranța spectatorilor și colaborarea între instituții

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor implicate în asigurarea ordinii publice și cu organizatorii de competiții sportive, în perspectiva începerii noului sezon competițional. Discuțiile au vizat aplicarea modificărilor aduse Legii nr. 4/2008 privind buna organizare și desfășurare a competițiilor și jocurilor sportive, precum și consolidarea măsurilor de siguranță pe stadioane.

Activitatea a fost coordonată de prim-adjunctul inspectorului-șef al IJJ Bacău, colonelul Mihai Munteanu, și a reunit reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Bacău, Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Poliției Locale Bacău, precum și organizatori de competiții sportive și ofițeri din structurile de specialitate.

În cadrul întâlnirii au fost analizate riscurile și vulnerabilitățile specifice arenelor sportive, modalitățile de cooperare între instituții și măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor în timpul manifestărilor sportive.

„Siguranța cetățenilor și a suporterilor în arenele sportive reprezintă o prioritate pentru Jandarmeria Română. Noua bază legislativă ne oferă instrumente mult mai clare și mai eficiente pentru a preveni incidentele și a asigura un climat de ordine. Solicităm tuturor organizatorilor o implicare activă și o respectare strictă a noilor prevederi, pentru că doar printr-un parteneriat solid între instituții, organizatori și suporteri putem transforma fiecare meci într-o adevărată sărbătoare a sportului, trăită în deplină siguranță”, a declarat colonelul Mihai Munteanu.

Printre principalele modificări legislative prezentate se numără obligația ca toate căile de evacuare și porțile de acces către terenul de joc să rămână descuiate și supravegheate pe toată durata prezenței spectatorilor în stadion, pentru a permite evacuarea rapidă în caz de urgență. De asemenea, spectatorii care încalcă regulamentele vor fi evacuați și predați forțelor de ordine.

Noua legislație menține interdicția comercializării și consumului de băuturi alcoolice în incinta arenelor sportive, cu excepția băuturilor cu o concentrație alcoolică de cel mult 5,5%, care pot fi vândute doar în pahare din hârtie sau plastic, fără capac. Pentru lojele VIP sunt prevăzute excepții, în condiții de acces controlat.

Totodată, accesul persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate este sancționat, iar stadioanele de nivel național și internațional vor trebui să amenajeze zone destinate vizionării meciurilor în picioare, reprezentând minimum 10% din capacitatea peluzelor, dotate cu sisteme speciale de protecție.

În ceea ce privește utilizarea materialelor pirotehnice, acestea vor putea fi folosite exclusiv de societăți autorizate, în zone special delimitate, fiind interzis accesul minorilor în aceste perimetre.

O altă obligație introdusă prin modificările legislative vizează organizatorii competițiilor, care trebuie să comunice Jandarmeriei, cu cel puțin 24 de ore înaintea meciului, toate informațiile privind deplasarea echipei oaspete și a suporterilor acesteia, inclusiv traseul și mijloacele de transport utilizate.

Reprezentanții Jandarmeriei Bacău au subliniat că respectarea noilor prevederi și cooperarea dintre instituții, organizatori și suporteri reprezintă elemente esențiale pentru desfășurarea în siguranță a competițiilor sportive și pentru prevenirea incidentelor pe stadioane.