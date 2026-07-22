Asigurații vor avea acces la dosarul medical și programări online. Noua platformă „e-Sănătatea Mea” devine disponibilă din a doua jumătate a anului

Românii asigurați în sistemul public de sănătate vor putea consulta online informațiile medicale personale și își vor putea face programări la furnizorii de servicii medicale printr-o platformă națională unică. Măsurile sunt prevăzute de Legea nr. 157/2026, publicată luni în Monitorul Oficial, care stabilește dezvoltarea noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Potrivit actului normativ, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are obligația de a dezvolta și pune la dispoziția asiguraților, în cursul semestrului al doilea din 2026, portalul „e-Sănătatea Mea”, o componentă a noului sistem informatic.

Prin intermediul acestuia, pacienții vor beneficia de acces securizat la propriile date medicale, dar și la o serie de servicii digitale destinate relației cu furnizorii de servicii medicale, farmacii și furnizori de dispozitive medicale. Platforma va include, de asemenea, instrumente pentru monitorizarea stării de sănătate și gestionarea informațiilor medicale personale.

Programări online într-un sistem național unic

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea unui portal național de programări, prin care asigurații vor putea solicita consultații și alte servicii medicale în cadrul sistemului public.

Autoritățile consideră că noul mecanism va simplifica accesul pacienților la servicii medicale și va aduce un plus de transparență în gestionarea programărilor.

Conform legii, utilizarea portalului va deveni obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale începând cu trimestrul IV al anului 2026, respectiv din perioada octombrie-decembrie.

Mai întâi, un proiect-pilot

Înainte ca sistemul să fie implementat la nivel național, CNAS va derula un proiect-pilot pentru testarea și operaționalizarea platformei de programări. Scopul acestuia este verificarea funcționării aplicației și remedierea eventualelor probleme înainte de introducerea obligativității pentru toate unitățile medicale.

Noua platformă informatică reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare a sistemului public de sănătate din ultimii ani și urmărește reducerea birocrației, facilitarea accesului pacienților la propriile informații medicale și modernizarea relației dintre cetățeni și sistemul de asigurări de sănătate.