Exercițiu de adăpostire organizat de ISU Bacău la Piața Agroalimentară din Moinești

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău a organizat, ieri, un exercițiu de adăpostire la Piața Agroalimentară din municipiul Moinești, în cadrul acțiunilor dedicate pregătirii populației și instituțiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, exercițiul a avut ca obiectiv verificarea procedurilor de răspuns și familiarizarea persoanelor aflate în incinta pieței cu măsurile care trebuie adoptate în cazul producerii unei situații de urgență.

În cadrul aplicației au fost testate mecanismele de alarmare și adăpostire, fiind urmărită totodată consolidarea capacității de reacție și a cooperării dintre instituțiile implicate în intervenție.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că astfel de exerciții au un rol important în creșterea nivelului de pregătire al comunității și contribuie la îmbunătățirea modului de gestionare a situațiilor de urgență.

„Informarea și pregătirea populației reprezintă elemente esențiale pentru gestionarea eficientă a oricărei situații de urgență”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Bacău.