Ai de schimbat valută zilele astea? Tranzacția ta la BSG îți poate aduce 1.000 de euro cash!

BSG Amanet & Exchange lansează cea de-a doua ediție a campaniei dedicate clienților care efectuează operațiuni de schimb valutar în agențiile companiei și se înscriu pe site-ul bsgexchange.ro

Această ediție oferă premii totale de 10.000 de euro, adică 10 premii în valoare de 1.000 de euro cash fiecare.

Campania se desfășoară în perioada 20 iulie – 22 august 2026. La finalul acestei perioade, zece participanți norocoși vor fi desemnați câștigători, prin tragere la sorți.

Cum participi în campania BSG Amanet & Exchange?

Mecanismul de participare este simplu. Clienții trebuie să efectueze o operațiune de schimb valutar, de cumpărare sau de vânzare, într-o agenție BSG Amanet & Exchange, în perioada campaniei.

După efectuarea tranzacției, aceștia trebuie să acceseze site-ul bsgexchange.ro , direct sau prin scanarea codului QR de pe materialele promoționale, și să completeze formularul de înscriere (durează 1 minut).

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a organizatorului până cel târziu în data de 07 septembrie 2026.





Prima ediție a adus bucurie pentru 10 câștigători

Noua campanie vine după succesul primei ediții organizate de BSG Amanet & Exchange. Toate cele 10 premii, fiecare în valoare de 1.000 de euro, au fost acordate și înmânate personal câștigătorilor, în numerar.

Cea de-a doua ediție păstrează aceeași formulă: 10 câștigători și câte un premiu de 1.000 de euro pentru fiecare.

La BSG găsești întotdeauna cursuri bune

Recunoscută pentru siguranță și cursuri valutare excelente, rețeaua BSG Amanet & Exchange rămâne una dintre alegerile preferate ale românilor care caută un curs valutar competitiv.

Clienții beneficiază de comision zero la tranzacții, cursuri valutare negociabile și program prelungit până seara târziu, facilitând accesul pentru cei care se întorc de la serviciu.

Pe lângă avantajele financiare, tranzacțiile la BSG sunt complet sigure și transparente. Clienții au astfel o alternativă de încredere, ferită de riscurile pe care le implică schimburile nesigure de la colțul blocului.

Peste 200 de locații BSG Amanet & Exchange în România

BSG Amanet & Exchange are o rețea națională de peste 200 de locații, în care clienții pot beneficia de servicii de Schimb Valutar, Amanet și transfer de bani prin Western Union.

În agențiile BSG sunt acceptate obiecte din aur, argint, electronice și ceasuri. Bunurile sunt evaluate și verificate pe loc, astfel încât procesul să fie cât mai rapid și transparent.

Pentru aurul de 14K, suma oferită ajunge la 350 de lei pe gram.